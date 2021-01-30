МЧС Крыма призывает водителей быть осторожными

МЧС Крыма напоминает об опасных гидрометеорологических явлениях и об угрозе схода снежных лавин на 30 и 31 января 2021 года по Крыму.
МЧС Республики Крым призывает автомобилистов быть крайне внимательными при движении по дорогам полуострова. Водителям необходимо предусмотреть возможные чрезвычайные ситуации и быть предельно внимательными и осторожными. На многих участках дорог наблюдаются заморозки и гололедица, поэтому водители должны не только подготовить свой автомобиль к эксплуатации в условиях зимы, но также быть крайне осторожными при движении на дорогах полуострова. Особенно важно соблюдать все меры предосторожности при проезде перевалов, традиционно сложных в плане дорожной обстановки – Грушевский и Ангарский, — отмечают в пресс-службе ведомства.
Специалисты МЧС также напоминают руководителям автотранспортных предприятий должны следить за изменениями погодных условий и особое внимание уделить инструктажу водителей междугородних рейсов общественного транспорта о соблюдении скоростного режима и ПДД в целях предупреждения чрезвычайных происшествий на дорогах.
Кроме того, подчёркивают в чрезвычайном ведомстве, в условиях пониженной температуры воздуха в зимний период необходимо строго соблюдать правила безопасного поведения. Альпинистам и любителям зимнего отдыха настоятельно рекомендуется воздержаться от прогулок в горно-лесной местности, а в период ухудшения погодных условий исключить нахождение на труднодоступных участках Крымских гор.
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МЧС Республики Крым и ГУ МЧС России по РК напоминают жителям и гостям полуострова:
- по возможности воздержитесь от поездок на личном транспорте при гололедице и сильном тумане на дорогах;
- необходимо соблюдать дистанцию и не совершать обгонов и резких маневров;
- проезжать перекрестки необходимо максимально осторожно, перед поворотом обязательно снижать скорость и убедиться в отсутствии пешеходов;
- особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим.
Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, следует немедленно обратиться в службу спасения по телефону «101» или «112». Берегите себя и своих близких!
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