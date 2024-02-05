МЧС Крыма: соблюдайте осторожность при зимних катаниях! Инцидент на Ай-Петри – пострадала девушка

В горах на территории полуострова до сих пор сохраняется устойчивый снежный покров. МЧС Крыма отмечает: жители и гости полуострова продолжают посещать места массового отдыха, где катаются на санках, тюбингах и кустарных изделиях для передвижения по снегу.

В минувшую субботу в «КРЫМ-СПАС» поступило сообщение, что на горе Ай-Петри девушка получила травму спины в результате катания на тюбинге. Сотрудники «КРЫМ-СПАС» на специальных носилках транспортировали пострадавшую на служебном автомобиле в с. Соколиное, где передали её медикам, — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Крымские спасатели напоминают:

Все больше любителей катания на горных лыжах и сноубордах. Поклонникам такого отдыха следует надевать шлем.

Обязательно носите соответствующую защитную одежду, в том числе очки, наколенники, перчатки.

Никогда не употребляйте алкоголь перед занятиями зимними экстремальными видами спорта!

Особенную опасность представляют, так называемые в народе, «ватрушки». Они способны развивать большую скорость, являясь при этом практически неуправляемыми.

Не прикрепляйте «ватрушки» друг к другу «паровозиком», они могут перевернуться.

Не катайтесь по склонам, поросшим деревьями. Осмотрите трассу на наличие ям, бугров, торчащих кустов, камней.

МЧС Республики Крым напоминает, если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, следует немедленно обратиться в службу спасения по телефонам: «112», «101».