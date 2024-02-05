МЧС Крыма: соблюдайте осторожность при зимних катаниях! Инцидент на Ай-Петри – пострадала девушка

В горах на территории полуострова до сих пор сохраняется устойчивый снежный покров. МЧС Крыма отмечает: жители и гости полуострова продолжают посещать места массового отдыха, где катаются на санках, тюбингах и кустарных изделиях для передвижения по снегу.
В минувшую субботу в «КРЫМ-СПАС» поступило сообщение, что на горе Ай-Петри девушка получила травму спины в результате катания на тюбинге. Сотрудники «КРЫМ-СПАС» на специальных носилках транспортировали пострадавшую на служебном автомобиле в с. Соколиное, где передали её медикам, — рассказали в чрезвычайном ведомстве.
Крымские спасатели напоминают:
- Все больше любителей катания на горных лыжах и сноубордах. Поклонникам такого отдыха следует надевать шлем.
- Обязательно носите соответствующую защитную одежду, в том числе очки, наколенники, перчатки.
- Никогда не употребляйте алкоголь перед занятиями зимними экстремальными видами спорта!
- Особенную опасность представляют, так называемые в народе, «ватрушки». Они способны развивать большую скорость, являясь при этом практически неуправляемыми.
- Не прикрепляйте «ватрушки» друг к другу «паровозиком», они могут перевернуться.
- Не катайтесь по склонам, поросшим деревьями. Осмотрите трассу на наличие ям, бугров, торчащих кустов, камней.
МЧС Республики Крым напоминает, если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, следует немедленно обратиться в службу спасения по телефонам: «112», «101».
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С тегами: Крым-СПАС