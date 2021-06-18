МЧС Крыма: спасатели работают в усиленном режиме

В различных регионах Крыма продолжается работа по первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшему от подтопления в результате выпадением обильных осадков.

С целью реагирования на происшествие природного характера повсеместно привлекались сотрудники Белогорского, Судакского, Феодосийского, Евпаторийского и Ленинского аварийно-спасательных отрядов ГКУ РК «КРЫМ-СПАС», огнеборцы ПЧ пгт. Багерово с. Красногвардейское и пгт. Приморский ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым», сотрудники ГУ МЧС России по Республике Крым, — отметили в МЧС РК.

Сотрудники МЧС Крыма, при помощи мотопомп откачивали воду с подтопленных и низменных участков, проводили мониторинг подтоплений и эвакуацию граждан. Также, проводилась чистка сточных каналов и уборка территорий.

Спасатели Ленинского АСО в с. Приозерное эвакуировали женщину с ограниченными возможностями из подтопленного домовладения, — рассказали в МЧС РК.

«КРЫМ-СПАС» привлекался к расчистке дорог и тротуаров от поваленных, в результате непогоды, деревьев, проводя комплекс работ по арбористике.

Фото: МЧС РК.