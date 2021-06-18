Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | МЧС Крыма | МЧС Крыма: спасатели работают в усиленном режиме

crimeapress_news



реклама в крыму
МЧС Крыма: спасатели работают в усиленном режиме

МЧС Крыма: спасатели работают в усиленном режиме

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 19:08 18.06.2021

В различных регионах Крыма продолжается работа по первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшему от подтопления в результате выпадением обильных осадков.

С целью реагирования на происшествие природного характера повсеместно привлекались сотрудники Белогорского, Судакского, Феодосийского, Евпаторийского и Ленинского аварийно-спасательных отрядов ГКУ РК «КРЫМ-СПАС», огнеборцы ПЧ пгт. Багерово с. Красногвардейское и пгт. Приморский ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым», сотрудники ГУ МЧС России по Республике Крым, — отметили в МЧС РК.

МЧС Крыма: спасатели работают в усиленном режиме

Сотрудники МЧС Крыма, при помощи мотопомп откачивали воду с подтопленных и низменных участков, проводили мониторинг подтоплений и эвакуацию граждан. Также, проводилась чистка сточных каналов и уборка территорий.

Спасатели Ленинского АСО в с. Приозерное эвакуировали женщину с ограниченными возможностями из подтопленного домовладения, — рассказали в МЧС РК.

МЧС Крыма: спасатели работают в усиленном режиме

«КРЫМ-СПАС» привлекался к расчистке дорог и тротуаров от поваленных, в результате непогоды,  деревьев, проводя комплекс работ по арбористике.

МЧС Крыма: спасатели работают в усиленном режиме

Фото: МЧС РК.

МЧС Крыма: спасатели работают в усиленном режиме

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Новости Крыма сегодня

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.