МЧС: на плато Ай-Петри осуществляется организованный спуск автомобилей

На данный мент проезд на плато Ай-Петри со стороны села Соколиное Бахчисарайского района закрыт. Об этом сообщает МЧС РК. Идет организованный спуск автомобилей.

По состоянию на 16.30 при въезде на плато Ай-Петри за селом Соколиное (Бахчисарайский район) находится пост. Там дежурят сотрудники ГУП РК «КрымАвтодор» и ГИБДД. На данный момент проезд в этом направлении закрыт.

Автомобили спускаются со стороны плато, заторов нет. На расстоянии в 17 километров от села Соколиное — труднопроходимый участок дороги. Для оказания помощи находятся сотрудники ГУ МЧС России по РК. Замыкает колонну спускающейся техники Бахчисарайский АСО ГКУ РК «КРЫМ-СПАС», — сообщили в МЧС РК.