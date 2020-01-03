МЧС напоминает: на плато Караби–Яйла функционирует постоянный спасательный пост КРЫМ-СПАС

По информации МЧС Крыма, на плато Караби-Яйла функционирует постоянный спасательный пост ГКУ РК «КРЫМ-СПАС».

В здании бывшей метеостанции «Караби» осуществляют круглосуточное дежурство два спасателя из числа личного состава Белогорского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС». Туристы и многочисленные спелеологи, посещающие эту местность могут пополнить запасы воды, уточнить ориентиры по маршрутам, проконсультироваться об особенностях и сложностях местности. Напоминаем, что погода здесь очень переменчива, и непредсказуема. За сутки она может измениться несколько раз. К тому же местность удалена от населенных пунктов, расстояние до ближайшего жилья составляет около 20 км, — сообщили спасатели.

В МЧС уточнили: в эти январские дни туристов на плато достаточно много. Также, по их информации дороги на подъеме плато Караби- яйла заснежены.

На подъеме на плато достаточно плотный слой снега. Некоторые места оказываются просто непроходимыми для неприспособленной техники. Спасатели обращаются к автомобилистам: выдвигаться в такую местность стоит только на технике имеющей средства противоскольжения! Заранее рассчитывайте время возвращения, чтобы не оказаться ночью в сложной ситуации, — подчеркнул министр ЧС РК Сергей Шахов.

Он добавил, что на вооружении дежурных спасателей имеется все необходимое оборудование, для проведения аварийно-спасательных и поисковых работ. Район попадает в зону ответственности Симферопольского и Белогорского аварийно-спасательных отрядов «КРЫМ-СПАС», сотрудники которых дополнительно прибудут в случае необходимости.

Напомним, пост функционирует с мая 2018 года. Ранее здесь размещался спасательный пост Контрольно-спасательной службы Крыма.