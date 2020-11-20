Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | МЧС напоминает о возможном ухудшении погодных условий в Крыму

crimeapress_news

МЧС напоминает о возможном ухудшении погодных условий в Крыму

МЧС напоминает о возможном ухудшении погодных условий в Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:07 20.11.2020

В МЧС предупреждают: в ближайшие выходные дни в Крыму ожидается ухудшение погодных условий: дожди, в горах – мокрый снег, местами в горных районах – налипание мокрого снега, гололедица, ночью и утром – туман. Также на территории Республики Крым ожидается ветер порывами 15-20 м/с. Температура воздуха в ночное время опустится ниже 0 градусов.

По словам министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова, информация об ухудшении погодных условий своевременно передана всем заинтересованным службам и ведомствам.

Всем заинтересованным службам, органам управления муниципальных образований своевременно передана информация о возможных неблагоприятных погодных условиях по региональной автоматизированной системе центрального оповещения (РАСЦО). Кроме того, население в полном объеме проинформировано через средства массовой информации, — отметил министр.

Сергей Шахов подчеркнул, что силы и средства МЧС Республики Крым и ГУ МЧС России по РК находятся в полной готовности к реагированию на ситуации, связанные с ухудшением погодных условий на полуострове.

Исходя из прогнозов, на территории Крыма возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Прогнозируется возможность возникновения происшествий в акватории Черного и Азовского морей, затруднение в движении транспорта, увеличение количества ДТП на автодорогах полуострова, возможны затруднения в работе аэропорта, — проинформировал министр ЧС РК.

Сергей Шахов также сообщил, что  в случае выпадения снега или гололедицы органы управления обязаны обеспечить своевременный выход специализированной техники и осуществлять должный контроль за ее работой

Мероприятия по организации очистки дорог от снега и льда должны осуществляться своевременно, — подчеркнул глава чрезвычайного ведомства.

В МЧС Республики Крым напоминают:

Руководителям автотранспортных предприятий необходимо следить за изменениями погодных условий, провести дополнительные инструктажи для водителей междугородних рейсов общественного транспорта о соблюдении скоростного режима и правил дорожного движения. Судовладельцам также рекомендовано тщательно следить за ситуацией в море и не допускать непростительной беспечности. Любителям «тихой охоты» настоятельно рекомендуется воздержаться от сбора грибов и прогулок в горно-лесной местности.

Мы также призываем туристов и альпинистов в период ухудшения погодных условий не отправляться в горы без необходимости.  Следует полностью исключить нахождение граждан в удаленных участках крымских гор и лесов,  и не выезжать в горно-лесную местность на неприспособленном автотранспорте, — подчеркнул Сергей Шахов.

В связи с неблагоприятными погодными условиями МЧС Республики Крым рекомендует соблюдать меры безопасности:

  • воздержаться от выходов в открытое море;
  • соблюдать осторожность при нахождении на улицах, где проходят провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта;
  • пешеходам соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них;
  • не находиться вблизи рекламных щитов, крупногабаритных конструкций, дорожных знаков, крупных деревьев;
  • воздержаться от посещения горно-лесной местности;
  • организовать укрытие автомобильной техники в гаражах и под навесами или вывод её на безопасную территорию.
  • особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «112», «101».

Подробный прогноз погоды — на КрымМЕТЕО.

МЧС напоминает о возможном ухудшении погодных условий в Крыму

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.