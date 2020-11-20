МЧС напоминает о возможном ухудшении погодных условий в Крыму

В МЧС предупреждают: в ближайшие выходные дни в Крыму ожидается ухудшение погодных условий: дожди, в горах – мокрый снег, местами в горных районах – налипание мокрого снега, гололедица, ночью и утром – туман. Также на территории Республики Крым ожидается ветер порывами 15-20 м/с. Температура воздуха в ночное время опустится ниже 0 градусов.

По словам министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова, информация об ухудшении погодных условий своевременно передана всем заинтересованным службам и ведомствам.

Всем заинтересованным службам, органам управления муниципальных образований своевременно передана информация о возможных неблагоприятных погодных условиях по региональной автоматизированной системе центрального оповещения (РАСЦО). Кроме того, население в полном объеме проинформировано через средства массовой информации, — отметил министр.

Сергей Шахов подчеркнул, что силы и средства МЧС Республики Крым и ГУ МЧС России по РК находятся в полной готовности к реагированию на ситуации, связанные с ухудшением погодных условий на полуострове.

Исходя из прогнозов, на территории Крыма возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Прогнозируется возможность возникновения происшествий в акватории Черного и Азовского морей, затруднение в движении транспорта, увеличение количества ДТП на автодорогах полуострова, возможны затруднения в работе аэропорта, — проинформировал министр ЧС РК.

Сергей Шахов также сообщил, что в случае выпадения снега или гололедицы органы управления обязаны обеспечить своевременный выход специализированной техники и осуществлять должный контроль за ее работой

Мероприятия по организации очистки дорог от снега и льда должны осуществляться своевременно, — подчеркнул глава чрезвычайного ведомства.

В МЧС Республики Крым напоминают:

Руководителям автотранспортных предприятий необходимо следить за изменениями погодных условий, провести дополнительные инструктажи для водителей междугородних рейсов общественного транспорта о соблюдении скоростного режима и правил дорожного движения. Судовладельцам также рекомендовано тщательно следить за ситуацией в море и не допускать непростительной беспечности. Любителям «тихой охоты» настоятельно рекомендуется воздержаться от сбора грибов и прогулок в горно-лесной местности.

Мы также призываем туристов и альпинистов в период ухудшения погодных условий не отправляться в горы без необходимости. Следует полностью исключить нахождение граждан в удаленных участках крымских гор и лесов, и не выезжать в горно-лесную местность на неприспособленном автотранспорте, — подчеркнул Сергей Шахов.

В связи с неблагоприятными погодными условиями МЧС Республики Крым рекомендует соблюдать меры безопасности:

воздержаться от выходов в открытое море;

соблюдать осторожность при нахождении на улицах, где проходят провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта;

пешеходам соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них;

не находиться вблизи рекламных щитов, крупногабаритных конструкций, дорожных знаков, крупных деревьев;

воздержаться от посещения горно-лесной местности;

организовать укрытие автомобильной техники в гаражах и под навесами или вывод её на безопасную территорию.

особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «112», «101».

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