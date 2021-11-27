 МЧС напоминает: в Крыму ожидаются сложные погодные условия

МЧС напоминает: в связи с прохождением фронтальных разделов 28, 29, 30 ноября в Крыму ожидаются сложные погодные условия.

28 ноября — местами сильные дожди (15-20 мм); усиление юго-восточного с переходом на юго-западные ветра 15-20 м/с.

29-30 ноября — дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные (более 30 мм), в горах переходящие в снег.

30 ноября в горах переходящие в снег; усиление юго-западного с переходом на северо-западные ветра 23-28 м/с, в горах снег.

В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплениями территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, деревьев, слабо укреплённых конструкций и возможными обрывами линий электропередач. Так же существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни, — отметили в чрезвычайном ведомстве.

Отметим, что сильный ветер в Крыму в субботу, 27 ноября привел к обрывам нескольких линий передач и падению деревьев. В Симферополе на улице Киевской рухнувший тополь стал помехой для движения транспорта. К тому же дерево оборвало линию контактной сети и остановило движение троллейбусов. Синоптики и спасатели уверяют: завтра погода также не порадует.

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