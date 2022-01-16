МЧС: непогода в Крыму накануне бушевала, но её последствия своевременно ликвидированы

По состоянию на 00:00 16.01.2022 года, прогнозы о прохождении неблагоприятных погодных условий в Крыму, говорят специалисты МЧС, оправдались частично. Все социально-значимые объекты и объекты жизнеобеспечения Республики работают в штатном режиме.

Осадки в виде мокрого снега зарегистрированы на территории ГО Симферополь, ГО Керчь, Симферопольского и Бахчисарайского районов до 2 мм. Максимальные порывы ветра зарегистрированы на горе Ай-Петри — 33 м/с, ГО Ялта — 31 м/с, ГО Алушта — 29 м/с, ГО Феодосия и Ангарский перевал — 24 м/с, Ленинский район — 21 м/с, Черноморский район — 20 м/с, — сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

В результате прохождения КОМЯ зарегистрировано 6 происшествий, из них: 3 происшествия, связанных с отключением электроснабжения, 2 — с падением деревьев (поврежден 1 автомобиль и троллейбусная линия электропередач), 1 — со срывом конструкции кровли балкона. Все происшествия ликвидированы. Отключения энергоснабжения происходили на территории 3 муниципальных образований Республики Крым. Всего под отключение попали 25 населённых пунктов. По состоянию на 12:55 15.01.2022 энергоснабжение полностью восстановлено.

Кроме того, в МЧС поступала информация о 12 случаях падения крупных веток и деревьев (на территории ГО Алушта — 10, ГО Ялта – 2), а также 1 обесточенного столба, без последствий для населения и инженерных сетей. Всего для ликвидации последствий КОМЯ, привлечена группировка сил и средств РСЧС в количестве 639 человек и 218 единиц техники.

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, следует немедленно обратиться в службу спасения по телефону «112» или «101».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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