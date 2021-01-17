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МЧС – о ситуации на дорогах Крыма в воскресенье, 17 января

МЧС – о ситуации на дорогах Крыма в воскресенье, 17 января

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 19:20 17.01.2021

По информации ГУ МЧС России по РК на дорогах Крыма в воскресенье, 17 января наблюдался незначительный рост числа ДТП. На все аварии оперативно реагировали силы и средства территориальной подсистемы РСЧС.

Так, силами аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Республике Крым оказана помощь автомобилям, водители которых не справились с управлением и допустили съезд транспортного средства в снежную колею. Автомобили были извлечены с помощью тяжелой техники на базе «КрАЗ» и продолжили движение по автодороге самостоятельно. Водители и их пассажиры не пострадали, — рассказали в ГУ МЧС России по РК.

МЧС – о ситуации на дорогах Крыма в воскресенье, 17 января

В результате проведенной работы заторы на автодорогах Республики в районах Ангарского и Грушевского перевалов ликвидированы.

МЧС – о ситуации на дорогах Крыма в воскресенье, 17 января

Все оперативные службы Республики Крым находятся в готовности к действиям по предназначению. Специальная техника МЧС России, состоящая на вооружении Главного управления, осуществляет дежурства на перевалах.

МЧС – о ситуации на дорогах Крыма в воскресенье, 17 января

В районе Ангарского перевала на дежурстве находится мобильный пункт обогрева и специальная техника Главного управления МЧС России по РК. Кроме того, продолжает работать оперативный штаб, участники которого осуществляют мониторинг ситуации по всем городам и районам Крыма.

МЧС – о ситуации на дорогах Крыма в воскресенье, 17 января

Фото: ГУ МЧС России по РК.

МЧС – о ситуации на дорогах Крыма в воскресенье, 17 января

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