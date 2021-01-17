МЧС – о ситуации на дорогах Крыма в воскресенье, 17 января

По информации ГУ МЧС России по РК на дорогах Крыма в воскресенье, 17 января наблюдался незначительный рост числа ДТП. На все аварии оперативно реагировали силы и средства территориальной подсистемы РСЧС.

Так, силами аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Республике Крым оказана помощь автомобилям, водители которых не справились с управлением и допустили съезд транспортного средства в снежную колею. Автомобили были извлечены с помощью тяжелой техники на базе «КрАЗ» и продолжили движение по автодороге самостоятельно. Водители и их пассажиры не пострадали, — рассказали в ГУ МЧС России по РК.

В результате проведенной работы заторы на автодорогах Республики в районах Ангарского и Грушевского перевалов ликвидированы.

Все оперативные службы Республики Крым находятся в готовности к действиям по предназначению. Специальная техника МЧС России, состоящая на вооружении Главного управления, осуществляет дежурства на перевалах.

В районе Ангарского перевала на дежурстве находится мобильный пункт обогрева и специальная техника Главного управления МЧС России по РК. Кроме того, продолжает работать оперативный штаб, участники которого осуществляют мониторинг ситуации по всем городам и районам Крыма.

Фото: ГУ МЧС России по РК.