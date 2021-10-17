МЧС: отправляясь в горно-лесную местность, соблюдайте все правила безопасного поведения

Каждые выходные многочисленные туристы и местные жители отправляются в горы на прогулку и в туристические походы. Однако несоблюдение элементарных правил безопасности приводят к тому, что приятный отдых превращается в чрезвычайное происшествие.

Всего с начала года сотрудники «КРЫМ-СПАС» около 200 привлекались для проведения поисково-спасательных операций в горно-лесной зоне. В результате оперативных действий было спасено более 260 человек из которых 40 дети. Специалисты МЧС Республики Крым утверждают, что избежать различных неприятностей и обезопасить себя при путешествии в лесах и горах Крыма помогают строгое соблюдение простых правил безопасности в горах и регистрация туристической группы , — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.

Информирование туристических групп о своих маршрутах позволит спасателям принять превентивные меры по предупреждению возникновения ЧС и происшествий в том или ином районе, сосредоточить необходимые силы и средства в виде временных спасательных постов или патрулирующих спасательных групп, в местах с наибольшим пребыванием туристов или в районах возможного ухудшения обстановки, что в значительной мере помогает оперативно оказать необходимую помощь, и тем самым, повышает эффективность проводимых поисково-спасательных работ.

Туристам, отправляющимся в горы даже на один день, спасатели рекомендуют внимательно изучить меры безопасного поведения в горах:

В первую очередь серьезно отнестись к выбору удобной одежды и обуви.

Среди вещей, который необходимо взять с собой, в обязательном опрядке должны быть: теплая одежда, дополнительные источники питания для мобильного телефона, фонарик и средства для разжигания костра. Также желательно иметь с собой GPS-навигатор.

Для передвижения следует выбирать наиболее безопасный маршрут, даже если он длиннее.

Перед началом движения следует тщательно оценить возможные опасности, учитывая погодные условия и вероятность препятствий.

Нужно быть готовым к неожиданностям и уметь распознавать приближающуюся опасность, принимая своевременные меры предосторожности.

Передвигаться нужно с группой, не допуская ее разделения.

Темп движения нужно определять по слабейшему в группе.

Не стоит сокращать путь за счет безопасности.

Не следует совершать переходы при плохой видимости (туман) или темное время суток.

Преодолевать опасные участки, реки с быстрым течением и трещины следует только при наличии надежной страховки.

Опасные скалистые участки нужно преодолевать только в случае крайней необходимости, строго соблюдая правила безопасности и страховки.

Избегать переходов по склонам и желобам со свободнолежащими камнями.

Напомним, человеческий фактор является одним из распространенных причин возникновения природных пожаров.

Чтобы избежать случайного возгорания леса и развития стихийного пожара в лесу, следует соблюдать меры безопасности.

Не бросать на землю горящие спички или непотушенные окурки, не вытряхивать из курительных трубок горячую золу.

Не разводить костры в пожароопасный период.

Не сжигать мусор в лесу.

Не использовать во время охоты пыжи из тлеющих материалов.

Не использовать пиротехнические изделия.

Не оставлять в лесу мусор, особенно обтирочный материал, пропитанный маслом, бензином или другим горючим материалом.

Не оставлять в лесу стеклянные бутылки или осколки стекла.

Не использовать мангалы, другие приспособления для приготовления пищи вблизи лесных массивов.

Не заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить для работы технику с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых топливом.

Не оставлять промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал.

Помните, если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, следует немедленно обратиться в службу спасения по телефону «101» «112». Берегите себя и своих близких!