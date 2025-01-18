МЧС по г. Севастополю: правила купания в холодное время года

Севастопольские спасатели МЧС России напоминают, что несмотря на распространенное мнение о пользе закаливания, оно может быть опасно, если не соблюдать ряд правил. В некоторых случаях такие водные процедуры даже противопоказаны.

Так, зимнее плавание не рекомендовано детям и пожилым гражданам и категорически запрещено людям, имеющим проблемы с сердечно-сосудистой системой, страдающим нарушениями функций щитовидной железы, заболеваниями легких, астмой, эпилепсией, некоторыми инфекционными и кожными болезнями. Все, у кого имеются хронические недуги, прежде чем практиковать закаливание, должны пройти обследование и получить разрешение врача.

Если противопоказаний к зимнему купанию не имеется, то каждый раз заблаговременно нужно внимательно анализировать собственное самочувствие. При малейших признаках недомогания, переутомления, стресса плавание необходимо отложить.

Запомните, что в воду никогда нельзя заходить в состоянии алкогольного опьянения – это правило актуально вне зависимости от времени года.

Окунаться в воду необходимо у берега, не заплывая на глубину.

Нельзя купаться в одиночку, при штормовой погоде, во время грозы, когда идет дождь или снег, а также в темное время суток.

Находиться в воде первый раз можно 15-20 секунд, постепенно увеличивая время до минуты.

Выйдя на берег, необходимо сразу же насухо вытереться и одеться. Также заранее необходимо взять с собой термос с теплым чаем, чтобы быстро согреться.

Если во время купания вы ощутили судорогу, самое главное – это не паниковать.

Можно лечь на воду и позвать на помощь, резко надавить ногтями на область, скованную спазмом, или сгибать и вытягивать конечность, интенсивно ее массировать.

Напомним, что в случае происшествия на воде нужно незамедлительно звонить по номерам «101» или «112».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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