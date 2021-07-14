МЧС по Севастополю призывает туристов регистрироваться перед походом

Туристы, путешествующие самостоятельно, а также туроператоры могут уведомить Главное управление МЧС России по Севастополю о начале мероприятий, связанных с активными видами туризма. Это позволит существенно сократить сроки реагирования спасательных подразделений на возможные происшествия.
В первую очередь мы беспокоимся за наших туристов. Сегодня мы видим, что летний сезон удивляет нас погодными аномалиями и походы могут проходить по опасным направлениям. На труднодоступных маршрутах, непроходимых тропах, горных перевалах или в малопосещаемых районах, как правило, практически нет мобильной связи, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления туризма Ларису Остапенко.
Процедура регистрации проводится для обеспечения безопасности туристов. Если в заявленные сроки группа не возвращается, спасатели выходят на поиски. А своевременная регистрация турпоходов позволяет сосредоточить необходимые силы в составе временных контрольно-спасательных постов в местах с наибольшим пребыванием туристических групп.
посредством личного обращения по адресу ул. О. Кошевого, д. 6.
В уведомлении необходимо указать состав, количество участников, руководителей, контактные телефоны, подробную информацию о маршруте. Данные необходимо направить не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала мероприятия, — говорит помощник начальника Главного управления, начальник отдела информации и связи с общественностью ГУ МЧС России по г. Севастополю Мария Тимошенко.
По завершении похода туристам необходимо сразу уведомить об этом подразделение МЧС, в котором была проведена регистрация. Получение такого уведомления позволит снять группу с контроля. В противном случае будут объявлены поисковые мероприятия.
Всего с начала 2021 года в Севастополе зарегистрировано 18 происшествий, пострадали 8 человек, спасены 15 человек, 1 турист погиб. За 2020 год произошло 33 происшествия, пострадали 12 человек, спасены 54, из них 1 ребенок, 2 человека погибли.
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