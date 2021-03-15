МЧС подводит «чрезвычайные» итоги недели в Крыму

В Крыму за прошедшую неделю спасатели 11 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП, спасено 17 человек. К сожалению, 2 человека получили травмы, несовместимые с жизнью.

Кроме того ликвидировано 80 пожаров, из них 44 возгораний сухой растительности и мусора, не причинившее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан. Также, было 1 происшествие на воде, к сожалению, 1 человек погиб, — уточнили в МЧС РК.

Отдельно в МЧС РК отметили воскресный день: за сутки ликвидировано 18 пожаров. Из них 6 в жилом секторе.