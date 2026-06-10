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МЧС: пожар в здании Панорамы "Оборона Севастополя" локализовали
фото: РИА Новости Крым

МЧС: пожар в здании Панорамы «Оборона Севастополя» локализовали

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 16:51 10.06.2026

Пожар в здании Панорамы «Оборона Севастополя» локализован. Об этом журналистам сообщил начальник службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Севастополю Артем Пилипенко, передает корреспондент РИА Новости Крым с места событий.

Сейчас идет дотушивание кровли, внутри пожара уже нет. В настоящий момент пожар локализован, — сказал Пилипенко.

Ранее губернатор региона Михаил Развожаев заявил, что от полотна Панорамы «Оборона Севастополя», которое было в финальной стадии реставрации, ничего не осталось. По его словам, ВСУ ударили дроном, снаряженным кумулятивным зарядом. Он прожег медную историческую крышу здания, от чего после и загорелось все внутреннее убранство.

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ВАЖНО: Атака БПЛА самолетного типа на здание объекта культурного наследия – Панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» – была совершена 10 июня в 02:48. Произошло возгорание кровли, его продолжают ликвидировать подразделения МЧС России. Окончательно оценить последствия ЧП можно будет только после тушения пожара, но речь идет о критических повреждениях. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали.

источник: РИА Новости Крым 

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