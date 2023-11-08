МЧС предупреждает: Крым зальют дожди. Правда, ливень – на один день

МЧС распространило штормовое предупреждение о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым на четверг, 9 ноября.
По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью и утром 9 ноября в Крыму ожидаются дожди, в южных, центральных и восточных районах сильные, усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 17-22 м/с.
В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий, — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в такую погоду возникает вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.
Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует соблюдать меры безопасности:
— исключить выход в горно-лесную местность;
— воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы;
— не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;
— уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций;
— ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших.
— рекомендуем населению, проживающему в непосредственной близости от водных объектов и в районах, пересохших русел принять меры по сохранности своего имущества.
— водителям автотранспортных средств при невозможности ограничить выезд, быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.
— туристам и любителям дикого отдыха с палаткой, на период действия штормового предупреждения, рекомендуем воздержаться от выбранного вида отдыха и перенести его на более благоприятный период.
Особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:
«112» — единый телефон спасения;
«01 или 101» — с мобильных телефонов;
(3652) 55-09-04 — телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.
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