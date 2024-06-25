МЧС предупреждает о недопустимости сжигания травы и мусора. Может, цифры убедят

Статистика «ландшафтных» пожаров и суммы штрафов.

С начала года подразделениями ГУ МЧС России по Республике Крым ликвидировано 543 пожара, которые связаны с возгоранием сухой растительности, за прошедшую неделю — 51 пожар.

Основной причиной возникновения таких пожаров является неосторожное обращение с огнем, в том числе неосторожность при курении. Условием, способствующим распространению огня, явилась жаркая и ветреная погода, – подчеркнули в чрезвычайном ведомстве.

Вчера, в Советском районе произошло 2 «ландшафтных» пожара. Первый — из-за неосторожного обращения с огнем – на территории частного домовладения в пгт Советский. Там произошло возгорание на площади 20 кв. м. Площадь второго пожара составила 100 кв метров – сухая растительность горела на открытой территории в районе села Краснофлотское.

Напомним, в Крыму установлен особый противопожарный режим, в период действия которого категорически запрещается сжигать мусор и сухую растительности, проводить огневые и иные пожароопасные работы, а также разводить костры.

Особенно хочется отметить, что выброшенные из автотранспорта непотушенные окурки и спички зачастую становятся причиной пожаров сухой растительности. В случае нарушения вышеуказанных требований в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц — от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от шестидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей, – напомнили в ГУ МЧС России по РК.

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