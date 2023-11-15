МЧС предупреждает о подъёмах уровней воды на реках Республики

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды во второй половине суток 15 ноября и в течение суток 16 ноября на реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,3-0,8 м без достижения опасных отметок.
В связи со складывающейся обстановкой Главное управление МЧС России по Республике Крым предупреждает:
- при прохождении комплекса опасных гидрометеорологических явлений высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений.
Главное управление рекомендует соблюдать меры безопасности:
- ограничить выход в горно-лесную местность;
- населению, проживающему в непосредственной близости от водных объектов по возможности покинуть территории, подверженные подтоплениям;
- пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших, опасно для жизни;
- туристам и любителям дикого отдыха с палаткой, на период действия штормового предупреждения, рекомендуем воздержаться от выбранного вида отдыха и перенести его на более благоприятный период;
- воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы;
- не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;
- особое внимание уделить состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций.
- не находиться в подземных переходах и других заглубленных помещениях, так как они могут оказаться в зоне подтопления.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:
- «112» — единый телефон спасения;
- «01 или 101» — с мобильных телефонов;
- (3652) 55-09-04 — телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.
источник: пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Крым
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