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МЧС предупреждает о подъёмах уровней воды на реках Республики

МЧС предупреждает о подъёмах уровней воды на реках Республики

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:27 15.11.2023

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды во второй половине суток 15 ноября и в течение суток 16 ноября на реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,3-0,8 м без достижения опасных отметок.

В связи со складывающейся обстановкой Главное управление МЧС России по Республике Крым предупреждает:

  • при прохождении комплекса опасных гидрометеорологических явлений высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений.

Главное управление рекомендует соблюдать меры безопасности:

  • ограничить выход в горно-лесную местность;
  • населению, проживающему в непосредственной близости от водных объектов по возможности покинуть территории, подверженные подтоплениям;
  • пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших, опасно для жизни;
  • туристам и любителям дикого отдыха с палаткой, на период действия штормового предупреждения, рекомендуем воздержаться от выбранного вида отдыха и перенести его на более благоприятный период;
  • воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы;
  • не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;
  • особое внимание уделить состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций.
  • не находиться в подземных переходах и других заглубленных помещениях, так как они могут оказаться в зоне подтопления.
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В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:

  • «112» — единый телефон спасения;
  • «01 или 101» — с мобильных телефонов;
  • (3652) 55-09-04 — телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.

источник: пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Крым

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