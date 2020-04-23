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МЧС предупреждает о заморозках в Крыму 24 и 25 апреля
Фото: 82.mchs.gov.ru

МЧС предупреждает о заморозках в Крыму 24 и 25 апреля

Опубликовал: CrimeaPRESS в Погода в Крыму 13:22 23.04.2020

В Главное управление МЧС России по Республике Крым поступило штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях от ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ночью и утром 24 и 25 апреля в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы и в воздухе сохранятся заморозки — 1…-3 С. В данных условиях высока вероятность возникновения пожаров на дачных участках, садовых кооперативов. Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Существует риск возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур, возможным повреждением цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур, — предупредили в ГУ МЧС по РК.

Подробнее о погоде на полуострове — КрымМЕТЕО.

МЧС предупреждает о заморозках в Крыму 24 и 25 апреля

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