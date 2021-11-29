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МЧС предупреждает: в ближайшие 2 часа в Крыму усиление ветра до… 30-35 м/сек. И это уже ураган

МЧС предупреждает: в ближайшие 2 часа в Крыму усиление ветра до… 30-35 м/сек. И это уже ураган

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:33 29.11.2021

МЧС распространило оперативную информацию: в ближайшие 2 часа и до конца суток 29 ноября в Крыму ожидается ураганный ветер до 30-35 м/с.

В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплениями территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, деревьев, слабо укреплённых конструкций и возможными обрывами линий электропередач. Так же существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни, — отметили в чрезвычайном ведомстве.

Также в МЧС отметили, что сегодня вечером из-за аварий на сетях и отключения трансформаторных подстанций нет света не только в большей части Симферополя и Симферопольского района, а также в селах Бахчисарайского района и на востоке Крыма.

За период действия штормовых погодных условий  зафиксировано 17 происшествий, связанных с падением деревьев. Происшествия произошли на территории ГО Симферополь и ГО Ялта . В   ГО Симферополь – по 11 адресам , в  ГО Ялта по 4 адресам . По состоянию на 19.00 работы завершены по 8 адресам, — сообщили в МЧС РК.

Работает оперативный штаб. Информация по пострадавшим и ущербу уточняется. Всего к ликвидации последствий привлечено от РСЧС — 30 человек и 6 единиц техники.

МЧС предупреждает: в ближайшие 2 часа в Крыму усиление ветра до… 30-35 м/сек. И это уже ураган

МЧС предупреждает: в ближайшие 2 часа в Крыму усиление ветра до… 30-35 м/сек. И это уже ураган

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