МЧС предупреждает: в Крыму — высокая пожарная опасность

3-5 мая в центральных и восточных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РК. Спасатели подчеркивают:

В связи с высокой пожарной опасностью на всей территории полуострова с 30 апреля установлен особый противопожарный режим. Введение особого противопожарного режима подразумевает под собой дополнительные требования по соблюдению правил пожарной безопасности жителями и гостями Республики Крым.

Главное управление МЧС России по Республике Крым напоминает, что на период действия особого противопожарного режима запрещается:

— посещение гражданами лесов, ограничивается въезд автотранспорта в лесные массивы;

— разведение костров, а также сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов, на придомовых территориях частных жилых домов, на территориях садоводческих и огороднических товариществах;

— выжигать сухую растительность;

Обращаем внимание граждан, что штрафные санкции за несоблюдение указанных мероприятий предусмотрены частью 2 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и составляют от 2 до 400 тыс. рублей, — отметили в ГУ МЧС России по РК.

В случае чрезвычайных происшествий необходимо звонить: «101» и «112» — единый телефон пожарных и спасателей; (3652) 55-09-04 — телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.