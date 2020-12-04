МЧС предупреждает: в воскресенье и в начале следующей недели в Крыму ожидается сильный ветер

МЧС распространило штормовое предупреждение. 6,7 и 8 декабря на территории Республики Крым ожидается ветер с порывами 15-20 м/с, местами порывы до 25 м/с.

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня на территории Республики Крым, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, обрушением слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций. К роме этого, сильные порывы ветра всегда являются фактором, ускоряющим распространение огня и осложняющим тушение пожаров, — отметили в МЧС РК.

Муниципальные власти предупреждены: следует организовать комплекс превентивных мероприятий для предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций и происшествий.

МЧС Республики Крым рекомендует соблюдать меры безопасности:

— не поджигайте траву и стерню, не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров;

— при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач, на контактные сети электротранспорта, на ветки деревьев;

— следует держаться подальше от рекламных щитов, крупногабаритных конструкций, вывесок, дорожных знаков;

— не следует находиться вблизи крупных ветхих деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт;

— во время проезда открытых территорий автодорог соблюдайте скоростной режим;

— судоводителям и любителям рыбной ловли воздержатся от выхода в море и внутренние водоемы;

— не находиться вблизи береговой линии моря во время шторма.

Особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «112«, «101» .

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