МЧС предупреждает водителей: на дорогах Крыма ночью и утром – гололедица

МЧС распространило штормовое предупреждение о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях в Крыму на 17 января.

Подчеркивается, что ночью и утром в среду в северных, центральных, восточных районах Крыма и в горах на дорогах ожидается гололедица.

В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах, – говорится в сообщении.

МЧС Республики Крым рекомендует соблюдать меры безопасности. Водителям автотранспортных средств — при невозможности ограничить выезд, быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.

Советы пешеходам: соблюдать особую осторожность при переходе дороги; выходить на улицу в обуви с нескользящей подошвой, передвигаться осторожно, не торопясь, учитывая неровности поверхности.

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