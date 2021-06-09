МЧС распространило штормовое предупреждение в Крыму на 10 июня

По информации МЧС, завтра, 10 июня погода в Крыму снова преподнесет сюрпризы, связанные с обильными осадками.

По информации ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днём 10 июня на территории Республики Крым ожидаются местами сильные ливни, грозы, град и шквал 17-22 м/с, — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

В связи со складывающейся обстановкой МЧС Крыма предупреждает:

При прохождении комплекса опасных гидрометеорологических явлений высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений. Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач. Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

МЧС Республики Крым рекомендует соблюдать меры безопасности:

— ограничить выход в горно-лесную местность;

— воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы;

— не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;

— не находиться и не парковать автотранспорт вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, линиями электропередач и деревьев;

— особое внимание уделить состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций;

— не находиться в подземных переходах и других заглубленных помещениях, так как они могут оказаться в зоне подтопления.

Особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим.

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