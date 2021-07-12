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«Верево Сити»
МЧС распространило штормовое предупреждение в Крыму на 12 и 13 июля

МЧС распространило штормовое предупреждение в Крыму на 12 и 13 июля

Опубликовал: CrimeaPRESS в Погода в Крыму 12:24 12.07.2021

МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Крыму. Объявлено штормовое предупреждение.

По информации ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днем и до конца суток 12 июля, в течение суток 13 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

В связи со складывающейся обстановкой МЧС Республики Крым предупреждает:

При прохождении комплекса опасных гидрометеорологических явлений высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений.

Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач. Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

МЧС Крыма рекомендует соблюдать меры безопасности:

— ограничить выход в горно-лесную местность;

— туристам и любителям дикого отдыха с палаткой, на период действия штормового предупреждения, рекомендуем воздержаться от выбранного вида отдыха и перенести его на более благоприятный период;

— воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы;

— не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;

— не находиться и не парковать автотранспорт вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, линиями электропередач и деревьев;

— особое внимание уделить состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций.

— не находиться в подземных переходах и других заглубленных помещениях, так как они могут оказаться в зоне подтопления.

Особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим.

При возникновении чрезвычайной ситуации звонить по телефону: «101» или «112».

Подробно о погоде в Крыму — ЗДЕСЬ.

МЧС распространило штормовое предупреждение в Крыму на 12 и 13 июля

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