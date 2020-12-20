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МЧС Республики Крым напоминает правила безопасной установки новогодней ёлки
Фото: Afishera, pixabay.com

МЧС Республики Крым напоминает правила безопасной установки новогодней ёлки

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:37 20.12.2020

Одним из главных атрибутов новогодних и рождественских праздников является украшенная елка. В то же время, несоблюдение элементарных требований безопасности при ее установке является причиной возникновения чрезвычайных событий, в частности пожаров во время празднования Нового года. МЧС Республики Крым напоминает о том, как правильно установить елку, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций.

— Ёлка устанавливается на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка. Ставить ее нужно на расстоянии одного метра от электронагревательных и отопительных приборов.

— Не следует размещать ель возле выходов и в проходах.

— Иллюминация должна быть выполнена с соблюдением правил устройства электроустановок. Лампочки в гирляндах не должны быть мощнее 25 Вт. Не покупайте гирлянды кустарного производства. Качественная продукция всегда сертифицирована.

— Нельзя включать гирлянды в сетевой фильтр враз с несколькими работающими электроприборами (обогреватель, пылесос, электроплита, микроволновка).

— При оформлении ёлки нельзя использовать целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки и украшения, свечи, бенгальские огни, обкладывать подставку и украшать ветки ватой, не пропитанной огнезащитным составом.

— Уходя из дома, выключайте гирлянды. Взрослым необходимо внимательно следить за детьми и прятать подальше спички, зажигалки, пиротехнические изделия.

— Помните, что применение открытого огня, бенгальских огней, свечей, хлопушек в закрытом помещении может привести к серьезным проблемам. Постарайтесь обойтись без «огненных шоу» у новогодней ёлки.

В случае соблюдения предложенных советов и правил новогодний праздник не принесет горя и разочарований, а будет действительно радостным, долгожданным и, самое главное, безопасным.

МЧС предупреждает: в случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить «101» или «112».

МЧС Республики Крым напоминает правила безопасной установки новогодней ёлки

МЧС Республики Крым напоминает правила безопасной установки новогодней ёлки

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