МЧС Республики Крым напоминает правила безопасной установки новогодней ёлки

Одним из главных атрибутов новогодних и рождественских праздников является украшенная елка. В то же время, несоблюдение элементарных требований безопасности при ее установке является причиной возникновения чрезвычайных событий, в частности пожаров во время празднования Нового года. МЧС Республики Крым напоминает о том, как правильно установить елку, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций.

— Ёлка устанавливается на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка. Ставить ее нужно на расстоянии одного метра от электронагревательных и отопительных приборов.

— Не следует размещать ель возле выходов и в проходах.

— Иллюминация должна быть выполнена с соблюдением правил устройства электроустановок. Лампочки в гирляндах не должны быть мощнее 25 Вт. Не покупайте гирлянды кустарного производства. Качественная продукция всегда сертифицирована.

— Нельзя включать гирлянды в сетевой фильтр враз с несколькими работающими электроприборами (обогреватель, пылесос, электроплита, микроволновка).

— При оформлении ёлки нельзя использовать целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки и украшения, свечи, бенгальские огни, обкладывать подставку и украшать ветки ватой, не пропитанной огнезащитным составом.

— Уходя из дома, выключайте гирлянды. Взрослым необходимо внимательно следить за детьми и прятать подальше спички, зажигалки, пиротехнические изделия.

— Помните, что применение открытого огня, бенгальских огней, свечей, хлопушек в закрытом помещении может привести к серьезным проблемам. Постарайтесь обойтись без «огненных шоу» у новогодней ёлки.

В случае соблюдения предложенных советов и правил новогодний праздник не принесет горя и разочарований, а будет действительно радостным, долгожданным и, самое главное, безопасным.

МЧС предупреждает: в случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить «101» или «112».