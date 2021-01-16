МЧС Республики Крым предупреждает: в непогоду от походов в горы и леса лучше не ходить

МЧС Республики Крым рекомендуют туристам быть благоразумными при планировании прогулок в горно-лесную местность полуострова.

Особенности и сложности рельефа крымских гор, а также сложные и быстро меняющиеся погодные условия могут привести к тому, что туристы в горах окажутся в затруднительном положении. Туристические группы должны проинформировать службы МЧС России за 10 дней до начала путешествия. При подаче онлайн-заявки на регистрацию необходимо указать состав и количество участников, руководителей, контактные телефоны, подробную информацию о маршруте и т.д. Ответственный сотрудник ведомства в субъекте РФ обязан обработать заявку в течение одного рабочего дня, после чего передать сведения в спасательное подразделение, в зоне ответственности которого планируется маршрут, — отмечают в пресс-службе МЧС России в Крыму.

Подать он-лайн заявку на регистрацию можно по ссылке .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .

Крымские спасатели напоминают о соблюдении простых правил безопасности:

Туристам, отправляющимся в горы даже на один день, спасатели рекомендуют внимательно изучить меры безопасного поведения в горах:

В первую очередь серьезно отнестись к выбору удобной и теплой одежды и обуви.

Среди вещей, который необходимо взять с собой, в обязательном опрядке должны быть: теплые вещи, дополнительные источники питания для мобильного телефона, фонарик и средства для разжигания костра. Также желательно иметь с собой GPS-навигатор.

В ПОХОДЕ:

для передвижения следует выбирать наиболее безопасный маршрут, даже если он длиннее;

перед началом движения следует тщательно оценить возможные опасности, учитываю погодные условия и вероятность препятствий;

нужно быть готовым к неожиданностям и уметь распознавать приближающуюся опасность, принимаю своевременные меры предосторожности;

передвигаться нужно только группой, не допуская ее разделения;

темп движения нужно определять по слабейшему в группе;

не стоит сокращать путь за счет безопасности;

не следует совершать переходы при плохой видимости (туман) или темное время суток;

преодолевать опасные участки, реки с быстрым течением и трещины следует только при наличии надежной страховки;

опасные скалистые участки нужно преодолевать только в случае крайней необходимости, строго соблюдая правила безопасности и страховки

избегать переходов по склонам и желобам со свободнолежащими камнями.

МЧС Республики Крым напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, следует немедленно обратиться в службу спасения по телефону «101» или «112».