МЧС России и ВДПО приглашают в Виртуальный музей

МЧС России и Всероссийское добровольное пожарное общество приглашают ознакомиться с экспозициями, посвящёнными пожарно-спасательному делу от истоков до современности. Посетите Виртуальный музей — Пожарно-техническую выставку !

Увидеть, как выглядела форма пожарных XIX века, познакомиться с брандмайором и очутиться в гаражах с пожарной ретро-техникой может любой желающий. Уникальное собрание тысяч необычных, редких предметов вооружения, обмундирования, быта пожарной охраны и службы спасения никого не оставит равнодушным. А с помощью аудиогидов гости с удобством могут слушать сопроводительную информацию, — отмечают в пресс-службе ведомства.