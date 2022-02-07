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МЧС России и ВДПО приглашают в Виртуальный музей

МЧС России и ВДПО приглашают в Виртуальный музей

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 15:13 07.02.2022

МЧС России и Всероссийское добровольное пожарное общество приглашают ознакомиться с экспозициями, посвящёнными пожарно-спасательному делу от истоков до современности. Посетите Виртуальный музей — Пожарно-техническую выставку!

Увидеть, как выглядела форма пожарных XIX века, познакомиться с брандмайором и очутиться в гаражах с пожарной ретро-техникой может любой желающий. Уникальное собрание тысяч необычных, редких предметов вооружения, обмундирования, быта пожарной охраны и службы спасения никого не оставит равнодушным. А с помощью аудиогидов гости с удобством могут слушать сопроводительную информацию, — отмечают в пресс-службе ведомства.

В рамках проекта доступны онлайн-экскурсии по музейным залам городов Санкт-Петербург, Кострома, Краснодар, Липецк, Оренбург, Саратов, Ярославль, Реутов, Киров, Калуга, Тула, Ногинск, Серпухов, Сочи, Липецк, Зеленодольск, Химки, Новогорск, Курск, Иваново, Рязань, Мурманск, Нижний Новгород, Великий Новгород, Волгоград, Ульяновск, Москва, Балашиха, Сергиев Посад, Дзержинск, Ханты-Мансийск, Ленинск-Кузнецкий, Кемерово, Смоленск, Ижевск, Ставрополь, Томск, Омск, Сыктывкар, Челябинск, Симферополь, Новосибирск, Воронеж, Владимир, Тамбов, Брянск.

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