МЧС России: люди, не носите медицинские маски на улице, только хуже делаете

Носить маску следует только в местах скопления людей.

МЧС России рекомендует отказаться от ношения защитных масок на улице. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

Подчеркивается: ношение маски на открытом воздухе является нецелесообразным, а во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом.

В МЧС уточнили, что маска полезна в местах, где может быть большое скопление людей: в магазинах, транспорте. Не стоит забывать о маске при уходе за больными ОРВИ и при общении с людьми у которых есть признаки заболевания.

Также спасатели напомнили, что маски имеют различную структуру, могут быть как одноразовыми, так и многоразовыми, однако постоянно носить одну и ту же маску нельзя, поскольку можно инфицировать себя дважды. В МЧС уточнили, что неважно, какой стороной носить маску, главное — она должна плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров.

Помимо этого, специалисты посоветовали не забывать чаще менять маски и после снятия тщательно мыть руки.

В рекомендациях МЧС также подчеркивается, что здоровый образ жизни увеличивает сопротивляемость организма к инфекции. Специалисты рекомендуют высыпаться, включать в рацион продукты, содержащие витамины, минералы и белки. Также следует не забывать о физической активности.

Одна проблема… В МЧС почему-то не уточнили, как это «гулять на свежем воздухе» и быть «физическим активным» в условиях тотальной «самоизоляции» в четырех стенах.