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МЧС России напоминает о правилах безопасных пасхальных торжеств
фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

МЧС России напоминает о правилах безопасных пасхальных торжеств

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:34 22.04.2022

В грядущие выходные православные верующие отметят одно из величайших церковных торжеств – Светлое Христово Воскресение. По традиции, тысячи граждан примут участие в религиозных мероприятиях. В культовых сооружениях Севастополя – всего их 48 –проведены проверки на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. Во время богослужений дежурство на объектах будут нести сотрудники МЧС России. Основные правила безопасности, которые следует соблюдать в храме:

В ходе церковной службы используются свечи – а это открытый огонь. Их следует держать подальше от легковоспламеняющихся предметов и одежды окружающих. Будьте осторожны при зажигании свечей с подсвечников, закатывайте рукава одежды. Под свечой держите кусочек картона, чтобы горячий воск не попал на кожу, а также чтобы прогорающий фрагмент свечи не упал на вашу одежду или обувь. Совет женщинам: крепко завязывайте платки и убирайте волосы, уменьшая риск их контакта с огнём при наклоне головы. Старайтесь соблюдать расстояние от других прихожан, не толпитесь в одной точке, отходите подальше от напольных подсвечников. Следите за детьми! – цитирует пресс-служба полковника внутренней службы, заместителя начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по городу Севастополю Максима Беляева.

Нельзя забывать и об осторожности в быту. Дети всегда должны быть под присмотром взрослых, а все опасные предметы – находиться в недоступном для них месте. Уходя из дома, следует гасить зажжённые свечи и выключать электронагревательные приборы, а также печи на твердом и жидком топливе.

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