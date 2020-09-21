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МЧС России продолжает работы по разминированию теплохода «Жан Жорес»

МЧС России продолжает работы по разминированию теплохода «Жан Жорес»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:02 21.09.2020

С 15 сентября стартовали подводные работы на затопленном грузовом теплоходе «Жан Жорес» в акватории Феодосийского залива. В ходе операции реагирующие подразделения крымского и севастопольского Главных управлений МЧС России проводят водолазное обследование и готовят места для швартовых работ. Организовано закрытие района проведения работ для движения маломерных судов, обеспечена техногенная безопасность, а также патрулирование прибрежной зоны.

МЧС России продолжает работы по разминированию теплохода «Жан Жорес»

На данный момент проведена операция по эвакуации и утилизации взрывоопасных предметов, которые находятся на судне. На сушу поднято более 8,5 тысяч предметов. Все предметы уничтожены на полигоне с соблюдением всех норм безопасности. Всего водолазы-пиротехники совершили 49 спусков для проведения мониторинга подводных потенциально-опасных объектов на затопленном теплоходе «Жан Жорес», — сообщили в ГУ МЧС по РК.

МЧС России продолжает работы по разминированию теплохода «Жан Жорес»

Всего в работах задействовано 34 человека личного состава и 12 единиц техники, в том числе 6 плавательных средства.

МЧС России продолжает работы по разминированию теплохода «Жан Жорес»

Напомним, в годы Второй мировой войны у берегов феодосийской бухты затонул грузовой теплоход «Жан Жорес», осуществлявший транспортные перевозки в ходе Керченско-Феодосийской десантной операции. 4 января 1942 года он был атакован авиацией противника и получил большие повреждения. Команде «Жан Жореса» удалось отремонтировать судно и направить курс на Феодосию. Однако, буквально через несколько дней, теплоход подорвался на магнитной мине. После долгой борьбы за жизнь, под обстрелами противника, было принято решение затопить корабль.

МЧС России продолжает работы по разминированию теплохода «Жан Жорес»

Фото: ГУ МЧС по РК.

МЧС России продолжает работы по разминированию теплохода «Жан Жорес»

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