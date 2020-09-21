МЧС России продолжает работы по разминированию теплохода «Жан Жорес»

С 15 сентября стартовали подводные работы на затопленном грузовом теплоходе «Жан Жорес» в акватории Феодосийского залива. В ходе операции реагирующие подразделения крымского и севастопольского Главных управлений МЧС России проводят водолазное обследование и готовят места для швартовых работ. Организовано закрытие района проведения работ для движения маломерных судов, обеспечена техногенная безопасность, а также патрулирование прибрежной зоны.

На данный момент проведена операция по эвакуации и утилизации взрывоопасных предметов, которые находятся на судне. На сушу поднято более 8,5 тысяч предметов. Все предметы уничтожены на полигоне с соблюдением всех норм безопасности. Всего водолазы-пиротехники совершили 49 спусков для проведения мониторинга подводных потенциально-опасных объектов на затопленном теплоходе «Жан Жорес», — сообщили в ГУ МЧС по РК.

Всего в работах задействовано 34 человека личного состава и 12 единиц техники, в том числе 6 плавательных средства.

Напомним, в годы Второй мировой войны у берегов феодосийской бухты затонул грузовой теплоход «Жан Жорес», осуществлявший транспортные перевозки в ходе Керченско-Феодосийской десантной операции. 4 января 1942 года он был атакован авиацией противника и получил большие повреждения. Команде «Жан Жореса» удалось отремонтировать судно и направить курс на Феодосию. Однако, буквально через несколько дней, теплоход подорвался на магнитной мине. После долгой борьбы за жизнь, под обстрелами противника, было принято решение затопить корабль.

Фото: ГУ МЧС по РК.