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МЧС России разработало мобильное приложение - личный помощник при ЧС
фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

МЧС России разработало мобильное приложение — личный помощник при ЧС

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 21:30 25.11.2020

Приложение, отмечают специалисты чрезвычайного ведомства, поможет сориентироваться и мгновенно найти информацию о действиях при чрезвычайной ситуации и будет полезно как в быту, так и на отдыхе. В приложении пользователю доступен вызов службы спасения, а также определение геолокации, которой он может поделиться в случае необходимости.

Для получения более подробной информации пользователь всегда сможет оперативно перейти на страницу официального интернет-портала МЧС России. Релизная (тестовая) версия приложения включает в себя не только рубрики с полезной информацией, но и интерактивы. В настоящее время разработано шесть рубрик: «Что делать», «МЧС рекомендует», «Первая помощь», «Карта рисков», «Проверь свою готовность», «Проверь свои знания», — поясняют в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

Так:

  • в разделе «Что делать?» пользователю доступен порядок действий и правила поведения в экстренной ситуации с голосовым помощником.
  • раздел «МЧС рекомендует» — это хранилище знаний о безопасности, рассказывающий о причинах возникновения ЧС и их предупреждении.
  • в «Первой помощи» содержатся сведения о действиях при оказании первой помощи пострадавшему до прибытия медиков.
  • «Карта рисков» содержит ежедневный оперативный прогноз о возможных угрозах природного характера.
  • разделы «Проверь свою готовность» и «Проверь свои знания» носят интерактивный характер и содержат чек-листы по проверке личной готовности и готовности жилища к возможным ЧС, а также различные тесты, позволяющие проверить знания о действиях при ЧС.

В перспективе в приложении будут реализованы новостная лента и онлайн-информирование о неблагоприятных погодных явлениях, в том числе штормовых предупреждениях. Кроме того, добавится функционал по регистрации туристских групп.

Скачать приложение можно по ссылкам:

МЧС России разработало мобильное приложение - личный помощник при ЧС

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