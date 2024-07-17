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МЧС России: в Коктебеле ликвидировали открытое горение

МЧС России: в Коктебеле ликвидировали открытое горение

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:05 17.07.2024

Но это не значит, что масштабный «ландшафтный» пожар полностью потушен.

В Коктебеле, на территории Карадагского заповедника пожарные ликвидировали открытое горение. Об этом сообщает МЧС России.

Всего к ликвидации этого масштабного «ландшафтного» пожара было привлечено 300 человек, 30 единиц техники (в том числе вертолеты Ми-8). С огнем боролись сотрудники ГУ МЧС России по РК, министерства экологии и природных ресурсов, МЧС РК, Пожарной охраны Крыма, Росгвардии, Министерства обороны, лесники Карадагского заповедника.

МЧС России: в Коктебеле ликвидировали открытое горение

Напомним, сообщение о возгорании сухой растительности близ поселка Коктебель поступило утром 15 июля. Для борьбы с огнём потребовались силы и средства местного гарнизона, аэромобильной группировки ГУ, территориальной группировки РСЧС.

Была организована рабочая группа при постояннодействующем оперативном штабе, штаб пожаротушения на месте происшествия.
Из-за погодных условий: аномальной жары и сухого порывистого ветра — площадь пожара увеличилась до 40 га.

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Спустя почти сутки возгорание локализовано. Тушение продолжали почти 300 человек и более 30 единиц техники. Пожарные работали в труднодоступной горно-лесной местности, в сложных условиях. Подвоз воды осуществлялся с помощью высокопроходимой техники. Вертолеты сбросили на очаги пожара 386 тонн воды.

МЧС России: в Коктебеле ликвидировали открытое горение

Сейчас продолжается проливка территории, время от времени появляются небольшие очаги горения, которые быстро тушатся. На месте пожара продолжают работать 94 человека и 11 единиц техники. Проблема такого скрытого горения подгоревшей растительности в том, что порыва ветра хватит для того, чтобы «ландшафтный» пожар вспыхнул с новой силой.

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