МЧС России: в Коктебеле ликвидировали открытое горение

Но это не значит, что масштабный «ландшафтный» пожар полностью потушен.

В Коктебеле, на территории Карадагского заповедника пожарные ликвидировали открытое горение. Об этом сообщает МЧС России.

Всего к ликвидации этого масштабного «ландшафтного» пожара было привлечено 300 человек, 30 единиц техники (в том числе вертолеты Ми-8). С огнем боролись сотрудники ГУ МЧС России по РК, министерства экологии и природных ресурсов, МЧС РК, Пожарной охраны Крыма, Росгвардии, Министерства обороны, лесники Карадагского заповедника.

Напомним, сообщение о возгорании сухой растительности близ поселка Коктебель поступило утром 15 июля. Для борьбы с огнём потребовались силы и средства местного гарнизона, аэромобильной группировки ГУ, территориальной группировки РСЧС.

Была организована рабочая группа при постояннодействующем оперативном штабе, штаб пожаротушения на месте происшествия.

Из-за погодных условий: аномальной жары и сухого порывистого ветра — площадь пожара увеличилась до 40 га.

Спустя почти сутки возгорание локализовано. Тушение продолжали почти 300 человек и более 30 единиц техники. Пожарные работали в труднодоступной горно-лесной местности, в сложных условиях. Подвоз воды осуществлялся с помощью высокопроходимой техники. Вертолеты сбросили на очаги пожара 386 тонн воды.

Сейчас продолжается проливка территории, время от времени появляются небольшие очаги горения, которые быстро тушатся. На месте пожара продолжают работать 94 человека и 11 единиц техники. Проблема такого скрытого горения подгоревшей растительности в том, что порыва ветра хватит для того, чтобы «ландшафтный» пожар вспыхнул с новой силой.

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