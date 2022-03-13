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 МЧС России за двое суток доставило более 300 тонн гумпомощи на Украину и в Донбасс
Фото: МЧС РФ

МЧС России за двое суток доставило более 300 тонн гумпомощи на Украину и в Донбасс

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:46 13.03.2022

МЧС России за двое суток доставило более 330 тонн продуктов питания и предметов первой необходимости жителям Донбасса и Украины.

11 и 12 марта тремя колоннами МЧС России из 42 единиц техники Донского и Ногинского спасательных центров груз с гуманитарной помощью общим весом более 330 тонн доставлен в районы Украины и Донбасса, где складывается наиболее сложная обстановка, — говорится в сообщении МЧС РФ.

Формирование груза происходит ежедневно в Белгородской и Ростовской областях, республике Крым.

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В МЧС сказали, что, как отмечают специалисты, его транспортировка осуществляется в полном соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов. По данным ведомства, безопасное движение колонны обеспечено при содействии Минобороны РФ и Росгвардии.


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