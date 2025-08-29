МЧС Севастополя проводит акцию «35 добрых дел»

Акцию «35 добрых дел» проводит в Севастополе Главное управление МЧС России. В её рамках 35 сотрудников ведомства стали донорами.
Кровь, которую сдали добровольцы, будет направлена жертвам происшествий, людям, которые борются с тяжёлыми заболеваниями и готовятся к срочным медицинским операциям. Постоянно восполняемый запас этого биологического материала даёт врачам возможность без промедления оказывать помощь пациентам. И кому, как не пожарным и спасателям, известно о важности сохранения человеческих жизней, о ценности каждой минуты. Процедуру провели в Севастопольском Центре крови, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.
Благотворительное мероприятие, как и другие добрые дела из запланированных 35-ти, севастопольские сотрудники чрезвычайного ведомства проводят в честь 35-летия МЧС России.
источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: ГУ МЧС России в Севастополе
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: ГУ МЧС России в Севастополе