МЧС Севастополя проводит акцию "35 добрых дел"
фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

МЧС Севастополя проводит акцию «35 добрых дел»

Опубликовал: КрымPRESS в МЧС Крыма 12:44 29.08.2025

Акцию «35 добрых дел» проводит в Севастополе Главное управление МЧС России. В её рамках 35 сотрудников ведомства стали донорами.

Кровь, которую сдали добровольцы, будет направлена жертвам происшествий, людям, которые борются с тяжёлыми заболеваниями и готовятся к срочным медицинским операциям. Постоянно восполняемый запас этого биологического материала даёт врачам возможность без промедления оказывать помощь пациентам. И кому, как не пожарным и спасателям, известно о важности сохранения человеческих жизней, о ценности каждой минуты. Процедуру провели в Севастопольском Центре крови, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе. 

Благотворительное мероприятие, как и другие добрые дела из запланированных 35-ти, севастопольские сотрудники чрезвычайного ведомства проводят в честь 35-летия МЧС России.

источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе 

