МЧС Севастополя проводит акцию «35 добрых дел»

Акцию «35 добрых дел» проводит в Севастополе Главное управление МЧС России. В её рамках 35 сотрудников ведомства стали донорами.

Кровь, которую сдали добровольцы, будет направлена жертвам происшествий, людям, которые борются с тяжёлыми заболеваниями и готовятся к срочным медицинским операциям. Постоянно восполняемый запас этого биологического материала даёт врачам возможность без промедления оказывать помощь пациентам. И кому, как не пожарным и спасателям, известно о важности сохранения человеческих жизней, о ценности каждой минуты. Процедуру провели в Севастопольском Центре крови, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.