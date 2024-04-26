Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | МЧС Крыма | МЧС в крымскотатарском театре: не на спектакле, а на учениях
актуально в республике
МЧС в крымскотатарском театре: не на спектакле, а на учениях

МЧС в крымскотатарском театре: не на спектакле, а на учениях

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 12:42 26.04.2024

Сотрудники МЧС России провели пожарно-тактические учения (по повышенном рангу сложности) в Крымскотатарском государственном академическом музыкально-драматическом театре.

По замыслу учений, в период нахождения посетителей в зрительном зале произошло возгорание. В здании сработала автоматическая система пожарной сигнализации. Сотрудникам театра остановить распространение пламени первичными средствами пожаротушения не удалось. Твердые горючие материалы декораций поспособствовали быстрому распространению огня, — рассказали в ГУ МЧС России по РК.

МЧС в крымскотатарском театре: не на спектакле, а на учениях

Персонал объекта объявил эвакуацию людей и одновременно с этим позвонил на «101». Прибывшие на место огнеборцы 1-го пожарно-спасательного отряда приступили к разведке и ликвидации условного возгорания.

Узнайте больше:  Сотрудники МЧС России проверяют храмы перед Пасхой

МЧС в крымскотатарском театре: не на спектакле, а на учениях

Благодаря слаженным и грамотным действиям всех экстренных служб возгорание было ликвидировано в кратчайший срок. Всего в тренировке были задействованы от МЧС России 12 единиц техники и 54 человек личного состава.

МЧС в крымскотатарском театре: не на спектакле, а на учениях

Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: МЧС России в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
МЧС России в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.