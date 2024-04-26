МЧС в крымскотатарском театре: не на спектакле, а на учениях

Сотрудники МЧС России провели пожарно-тактические учения (по повышенном рангу сложности) в Крымскотатарском государственном академическом музыкально-драматическом театре.
По замыслу учений, в период нахождения посетителей в зрительном зале произошло возгорание. В здании сработала автоматическая система пожарной сигнализации. Сотрудникам театра остановить распространение пламени первичными средствами пожаротушения не удалось. Твердые горючие материалы декораций поспособствовали быстрому распространению огня, — рассказали в ГУ МЧС России по РК.
Персонал объекта объявил эвакуацию людей и одновременно с этим позвонил на «101». Прибывшие на место огнеборцы 1-го пожарно-спасательного отряда приступили к разведке и ликвидации условного возгорания.
Благодаря слаженным и грамотным действиям всех экстренных служб возгорание было ликвидировано в кратчайший срок. Всего в тренировке были задействованы от МЧС России 12 единиц техники и 54 человек личного состава.
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