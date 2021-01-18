МЧС: в Крыму участились пожары в «частном секторе»

Накануне днем (в 12:16) оперативному дежурному чрезвычайного ведомства поступила информация о возгорании дома в селе Фрунзе Нижнегорского района. К месту происшествия немедленно выехали огнеборцы ПЧ 122 с. Садовое ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» совместно с сотрудниками ГУ МЧС России по Республике Крым.

По прибытии специалисты выяснили, что горят три комнаты в жилом одноэтажном доме. Существует угроза на вторую часть дома. Обнаружив очаг, огнеборцы проложили рукавные линии и приступили к ликвидации огня. Благодаря оперативным и слаженным действиям крымских огнеборцев, удалось предотвратить угрозу распространения огня вторую часть дома. Пожар был ликвидирован в течение 2-х часов на площади 55 кв.м. Значительное время заняли разбор и «проливка» тлеющих элементов конструкции, во избежание повторного возникновения огня. Пострадавших при данном происшествии нет. Причину выясняют эксперты, — рассказали в МЧС РК.

В этот же день в 23:04 оперативному дежурному чрезвычайного ведомства поступила информация о возгорании в селе Скворцово Симферопольского района. Тушение этого пожара также заняло 2 часа. Сгорела часть жилого дома. Площадь пожара составила 50 кв. метров.

А еще раньше произошел пожар натерритории частного домовладения в селе Уваровка Нижнегорского района. Огнеборцы оперативно потушили пламя на площади 15 кв.метров. В результате пожара никто не пострадал.

МЧС Республики Крым и ГУ МЧС России по Республике Крым обращают внимание жителей и гостей полуострова на необходимость соблюдения мер безопасности:

не оставляйте без присмотра включенные в электросеть бытовые электроприборы;

следите за исправностью электропроводки, не пользуйтесь поврежденными электроприборами и электророзетками;

эксплуатируйте электроприборы в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации заводов-изготовителей;

не включайте в одну электророзетку одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, перегружая электросеть;

не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров;

во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите от мусора и сухой травы территорию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов;

не бросайте горящие спички и окурки.

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, нужно немедленно обратиться в службу спасения по телефону «101» или «112».

Фото: МЧС РК.