МЧС: в прошлом году на территории Республики Крым установлено 163 устройства оповещения

По информации МЧС Республики Крым, на сегодня на территории полуострова функционирует 563 оконечных устройства оповещения с функцией громкоговорителя.

Это наибольший показатель по сравнению с предыдущими годами. На текущий момент в составе региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в Республике Крым (РАСЦО) функционируют 27 пунктов управления и 563 оконечных устройства оповещения с функцией громкоговорителя. Охват составляет 346 населенных пунктов, — рассказал министр ЧС РК Сергей Садаклиев.

В рамках развития РАСЦО в 2024 году планируется установить более 100 оконечных устройств оповещения.