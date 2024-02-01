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МЧС: в прошлом году на территории Республики установлено 163 устройства оповещения

МЧС: в прошлом году на территории Республики Крым установлено 163 устройства оповещения

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 15:03 01.02.2024

По информации МЧС Республики Крым, на сегодня на территории полуострова функционирует 563 оконечных устройства оповещения с функцией громкоговорителя.

Это наибольший показатель по сравнению с предыдущими годами. На текущий момент в составе региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в Республике Крым (РАСЦО) функционируют 27 пунктов управления и 563 оконечных устройства оповещения с функцией громкоговорителя. Охват составляет 346  населенных пунктов, — рассказал министр ЧС РК Сергей Садаклиев.

В рамках развития РАСЦО в 2024 году планируется установить более 100 оконечных устройств оповещения.

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