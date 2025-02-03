МЧС в Севастополе: вечером сильный ветер, а ночью дождь со снегом!

Внимание! Синоптики сообщают об ухудшении погоды в Севастополе:
- вечером 3 февраля усилится северный ветер: порывы могут достигать 20 м/с;
- в ночь с 3 на 4 февраля ожидаются дождь со снегом и снег, на дорогах местами гололедица, похолодает до температуры от 0 до 2°С.
МЧС России по Севастополю напоминает, что при сильном ветре опасно:
- у фасадов домов;
- под деревьями;
- рядом с ветхими и не укреплёнными конструкциями;
- возле опор ЛЭП;
- вблизи рекламных щитов;
- -в море и у моря.
При гололедице и дожде со снегом важно:
- пешеходам брать с собой зонт, одеваться тепло и выбирать устойчивую обувь;
- водителям соблюдать дистанцию и скоростной режим, не совершать опасных манёвров.
По возможности откажитесь от дальних поездок и долгих пеших переходов! Следи за пожилыми, маломобильными близкими и детьми!
В случае происшествия звоните в МЧС России по номеру «101».
источник: пресс-служба Главного управления МЧС России по г. Севастополю
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: ГУ МЧС России в Севастополе
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: ГУ МЧС России в Севастополе