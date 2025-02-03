МЧС в Севастополе: вечером сильный ветер, а ночью дождь со снегом!

Внимание! Синоптики сообщают об ухудшении погоды в Севастополе:

вечером 3 февраля усилится северный ветер: порывы могут достигать 20 м/с;

в ночь с 3 на 4 февраля ожидаются дождь со снегом и снег, на дорогах местами гололедица, похолодает до температуры от 0 до 2°С.

МЧС России по Севастополю напоминает, что при сильном ветре опасно:

у фасадов домов;

под деревьями;

рядом с ветхими и не укреплёнными конструкциями;

возле опор ЛЭП;

вблизи рекламных щитов;

-в море и у моря.

При гололедице и дожде со снегом важно:

пешеходам брать с собой зонт, одеваться тепло и выбирать устойчивую обувь;

водителям соблюдать дистанцию и скоростной режим, не совершать опасных манёвров.

По возможности откажитесь от дальних поездок и долгих пеших переходов! Следи за пожилыми, маломобильными близкими и детьми!

В случае происшествия звоните в МЧС России по номеру «101».

источник: пресс-служба Главного управления МЧС России по г. Севастополю