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МЧС в Севастополе: вечером сильный ветер, а ночью дождь со снегом!
фото: pxhere.com

МЧС в Севастополе: вечером сильный ветер, а ночью дождь со снегом!

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 17:06 03.02.2025

Внимание! Синоптики сообщают об ухудшении погоды в Севастополе:

  • вечером 3 февраля усилится северный ветер: порывы могут достигать 20 м/с;
  • в ночь с 3 на 4 февраля ожидаются дождь со снегом и снег, на дорогах местами гололедица, похолодает до температуры от 0 до 2°С.

МЧС России по Севастополю напоминает, что при сильном ветре опасно:

  • у фасадов домов;
  • под деревьями;
  • рядом с ветхими и не укреплёнными конструкциями;
  • возле опор ЛЭП;
  • вблизи рекламных щитов;
  • -в море и у моря.

При гололедице и дожде со снегом важно:

  • пешеходам брать с собой зонт, одеваться тепло и выбирать устойчивую обувь;
  • водителям соблюдать дистанцию и скоростной режим, не совершать опасных манёвров.
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По возможности откажитесь от дальних поездок и долгих пеших переходов! Следи за пожилыми, маломобильными близкими и детьми!

В случае происшествия звоните в МЧС России по номеру «101».

источник: пресс-служба Главного управления МЧС России по г. Севастополю

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