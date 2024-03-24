Мебель на заказ для детской комнаты: идеи и советы

Мебель для детской комнаты дошкольника или подростка можно собрать из готовых модулей, однако многие родители предпочитают немного подождать и получить кровати, шкафы и столы, изготовленные по индивидуальным эскизам.

Премиальная детская мебель на заказ обходится дороже, чем купленная в магазине, но у неё много преимуществ: родители и дети получают эксклюзивные предметы, полностью соответствующие пожеланиям детей и потребностям растущего организма.

К преимуществам изготовления детской мебели по индивидуальным эскизам можно отнести:

Выбор материалов на усмотрение клиента. Мебельные композиции для детской могут быть сделаны из натурального дерева, ЛДСП или МДФ.

Уникальный дизайн. Можно взять за основу типовой проект, в который вносятся изменения по желанию клиента. Другой вариант — мебель изготавливается по уникальному эскизу

Большое количество цветовых решений. В каталогах представлена авторская мебель от производителя в большом количестве оттенков и текстур.

Возможность заранее посмотреть, как будет выглядеть комната, обставленная мебелью. Для этого используется технология 3D-визуализации.

Внимание к деталям. Лучшие мастерские, в которых изготавливается итальянская мебель, поддерживают качество на высоком уровне, потому что ценят свою репутацию.

Индивидуальные размеры. Габариты детских комнат отличаются, при этом одно помещение может быть рассчитано на одного, двух и более детей. Заказывая мебель по собственным эскизам с нуля, можно это учесть. При покупке в магазине клиент имеет дело со стандартными размерами, которые нельзя изменить на несколько сантиметров.

Функциональность — ещё одно преимущество авторской мебели. Перед заказом есть возможность обговорить, сколько полок, секций, ящиков требуется, какой высоты и ширины должна быть кровать, сколько детей будут использовать рабочее место, с какой стороны расположено окно детской комнаты по отношению к сторонам света. Всё это и многое другое можно учесть только при заказе мебели. Покупка готовых модулей серийного производства не даёт такой возможности.