Мебельная стенка для зала (гостиной) — идеальное решение для квартир и домов

Лет так десять назад дизайнеры интерьеров вдруг заявили: при выборе мебели для гостиной стенок лучше избегать. Дескать, это пережиток прошлого, так что меняйте эту конструкцию на разрозненные детали — шкафы, столы, этажерки и т.д. На такое модное веяние, конечно, «повелись» многие и… прогадали. Уже через год-два стало понятно: стенки — идеальное изобретение мебельщиков, идеально вписывающееся в современные интерьеры, и идеально оправдывающее своё присутствие в жилых помещениях идеально продуманной функциональностью. Хотя бы потому, что стенки, говорят интерьерных дел мастера, пожалуй, единственная мебель, на основе которой можно «собрать» гостиную на любой по квадратуре площади, да ещё и с максимальной пользой для домашнего хозяйства.

Хорошая новость и в том, что сегодня купить стенку в зал можно без особого труда как оффлайн, так и онлайн. Известные бренды мебели представляют такие конструкции… что называется… в ассортименте: конфигурации, дизайн и стилевые решения позволяют подобрать подходящую для любого интерьера. Правда, есть в этом и минус: большой простор для действий может и запутать — из сотни доступных вариантов, согласитесь, сделать выбор сложнее, чем отдать предпочтение одному экземпляру из десяти. Впрочем, и эта проблема решаема: специалисты составили топ рекомендаций, которые при выборе стенки для гостиной можно использовать в качестве основополагающих.

Какие же советы экспертов стоит взять на вооружение, чтобы купить «ту самую идеальную» стенку? Озвучим основные:

Первая рекомендация. Не стоит пытаться «объять необъятное». Да, у современных стенок конфигураций с добрую дюжину: шкафы и шкафчики, полочки, столики, витрины, стеллажи, комоды, тумбочки, подставки под ТВ и т.д. Однозначно плохое решение — «брать всё». Тем более, если речь идёт о небольшой гостиной. Как показывает практика, такая «жадность» приводит к тому, что стенка становится складом для вещей, которые не нужны, но выбросить жалко. Решение для качественного результата: ответить себе на вопрос — а что вы делаете в гостиной? Например:

Смотрите телевизор, принимаете гостей, обедаете? Берите стенку с конструкциями для удобного расположения мультимедийных систем, предметов сервировки стола и т.д.

Читаете, дети играют, рукодельничаете? Будут полезными стеллажи для книг, полки для игрушек, ящечки под вещи для хобби.

Гостиная выступает в роли основной «бытовой» комнаты — на её квадратах спите, работаете, общаетесь с домашними и т.д.? Платяные вместительные шкафы и для хранения постельного белья должны быть основными составляющими стенки.

Вторая рекомендация. Веяние времени — модульные и стенки-трансформеры. Особенно, конечно, они будут актуальными для небольших помещений. К примеру, со встроенным спальным местом, письменным столом или секретером. Ну и такие варианты конструкций, наверняка, оценят те, кто любит делать перестановки. Ещё один плюс: в случае поломки детали можно легко заменить, не нарушая целостность конструкции.

Третий совет. Что касается стиля, то тут, разумеется «на вкус и цвет». Однако, есть и общая рекомендация — стенка не должна выбиваться из общего стилевого решения квартиры. Немаловажно также подбирать стиль под площадь помещения. Так:

классика с её вензелями, массивностью, как правило, натуральными материалами в маленькой комнате будет выглядеть неуместно. И её будет «много».

хай-тек — стиль на любителя, однако именно такие стенки выбирают те, кто однозначно против лишних вещей и складирования их в закрытых шкафчиках.

модерн и его демократичность — вариант, который можно «вписать» практически в любое по площади помещение.

Из какого материала должна быть изготовлена стенка для гостиной? На данный момент на рынке такие конструкции создают из:

МДФ (древесная пыль, спрессованная ее при помощи вакуума). Плюсы: материал не содержит вредных веществ, прочный, долговечный, выглядит привлекательно. Минус: материал капризный, а потому ухаживать за ним непросто, если стенка эксплуатируется в сложных условиях (излишне холодно-жарко, влажно и т.д.).

(древесная пыль, спрессованная ее при помощи вакуума). Плюсы: материал не содержит вредных веществ, прочный, долговечный, выглядит привлекательно. Минус: материал капризный, а потому ухаживать за ним непросто, если стенка эксплуатируется в сложных условиях (излишне холодно-жарко, влажно и т.д.). ДВП (древесноволокнистая плита). Наиболее частый вариант материала, используемого при изготовлении стенок. По той простой причине, что в процессе эксплуатации он практически не поддаётся деформации.

(древесноволокнистая плита). Наиболее частый вариант материала, используемого при изготовлении стенок. По той простой причине, что в процессе эксплуатации он практически не поддаётся деформации. ДСП (древесно-стружечная плита). Здесь главный акцент: такую мебель необходимо приобретать только у добросовестных производителей, гарантирующих качество продукции. Дело в том, что древесную стружку скрепляют формальдегидными смолами. И если при производстве плит не были соблюдены все требования, то мебель может стать источником выделения вредных веществ.

(древесно-стружечная плита). Здесь главный акцент: такую мебель необходимо приобретать только у добросовестных производителей, гарантирующих качество продукции. Дело в том, что древесную стружку скрепляют формальдегидными смолами. И если при производстве плит не были соблюдены все требования, то мебель может стать источником выделения вредных веществ. Древесина. Стоимость таких стенок высока — материал дорогостоящий. Причём не только сам по себе, но и с точки зрения процессов, связанных с его обработкой. В эксплуатации же мебель из древесины хороша, однако требует к себе уважения и соответствующего подхода.

И ещё. Специалисты рекомендуют подбирать стенки в зависимости от привычек обитателей квартиры. Так, если ваш дом полон детей-непосед, второе имя которых — «армагеддон», то лучший вариант конструкции — закрытые шкафы, глубокие полки, отсутствие стеклянных деталей. Избежите бардака, «летающих» предметов, а также возможных травм.

Если же вы, к примеру, любитель продемонстрировать всё, что нажито непосильным трудом, — хрусталь, посуду, поделки, грамоты-медали — открытые стеллажи сослужат отличную службу.

иллюстрации: каталог интернет-магазина мебели «Максидом»