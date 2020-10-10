Мебельные тренды сезона: минимализм и комфорт, яркость и простота, стиль и практичность

И никакого диссонанса! Дизайнеры и специалисты по интерьеру, производители и продавцы разводят руками: мебельные тренды сезона поражают разнообразием. Тенденции во многом взаимоисключающие, но только на первый взгляд. Даже яркие решения для повышенного комфорта сегодня могут быть максимально простыми, минималистичными, модульными и легко перестраиваемыми. Во многом это объясняется увеличением темпа жизни, вынужденной перестройкой «жизненного пространства» в «рабочее» (привет «ковиду», «удаленке» и новомодным онлайн-проектам), некой унификацией «зон комфорта». При этом обострился спрос на яркие краски и детали-элементы интерьера, «освежающие» и преображающие привычный образ жилья.

Но обо всем по порядку. Ознакомиться с модными тенденциями дизайна и интерьера поможет мебельный магазин «Лига мебели». Здесь же можно определиться с выбором и приобрести все то, что соответствует не просто мебельным трендам сезона, но и вашему настроению, представлениям об идеальной обстановке.

Интернет-магазин максимально функционален. Каталог мебели разбит на категории, отдельно представлены новинки и хиты продаж. В любом из направлений – подразделов доступны фильтры подборы: по цене, габаритам, производителю, цвету, материалу. Можно идти «от простого к сложному»: по каждому отдельному элементу собирая образ обновленной комнаты (кухни, спальни и т.д.); можно поверить дизайнерам, предлагающим комплексные решения: модульную мебель.

Модули – «фишка» не этого сезона, но остающаяся в тренде. По сути, это «Лего»-мебель, легко компонуемая в различные комбинации, подходящая для любого интерьера. В отличие от тех же кухонных гарнитуров идеальное соответствие параметрам не обязательно. «Пустоты» в модульной прихожей или гостиной удобно заполняются элементами декора. Помните тезис о минимализме, но ярких деталях в нем, не диссонирующих, а создающих характер жилья? Стиль и практичность – главные критерии выбора мебели. В Интернет-магазине «Лига мебели» этим критериям соответствует весь каталог.

Да уж, ушло время вычурности мебельного дизайна, вариантов «дорого-богато», массивных шкафов и гарнитуров, прихожих «идеальных» соответствием точным размерам высоты и ширины стен, спален «а-ля будуар Императрицы». Мебельные тренды этого сезона намного проще, но от этого не менее комфортны и оригинальны. Самое главное, что в моде? Запоминайте:

предпочтение – натуральным материалам (дороже, конечно, но на себе не экономят),

умный дизайн и модульные «конструкторы» (мебель должна служить, а не украшать),

меньше, но лучше (минимализм не исключает «пустот», легко скрываемых незначительными деталями декора),

яркие элементы (в целом в интерьерах сейчас преобладают темные цвета, которые стоит «разбавить»),

многофункциональность (например, пуф с успехом заменяет столик, а кресло-кровать – диван),

создание единого «сдержанного» стиля компактного помещения, удобного как для работы, так и отдыха.

Как соответствовать перечисленным мебельным трендам? Как сделать свое жилье уютным и функциональным, комфортным и модным? Ответы знают профессионалы Интернет-магазина «Лига мебели». Заходите на сайт ligamebeli.com.ua, изучайте каталог, получите консультацию менеджера. Здесь не примут решение за вас, но помогут определиться с выбором, тем более, что о мебельных трендах сезона вы уже все знаете.