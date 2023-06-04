Мебельные туры в Китай – в чем выгода

Совместить поездку за рубеж, свежие впечатления, открытия и знакомства с выгодным бизнесом? Легко! Попробуйте мебельные туры в Китай – не прогадаете. А в чем выгода, спросит скептик. Перечисляем аргументированно. Не надо быть знатоком в сфере предпринимательства и торговли, чтобы знать, конечная цена любого товара, доходящего до потребителя, складывается из многих составляющих, зависящих и от длины цепочек посредников, и от логистики, и от спроса с модой, и от сборов с налогами, и даже от покрытия рисков реализаторов. Яркий пример — мебель, стоимость которой у производителя на порядок ниже, чем в салонах наших городов. Поэтому мебельные туры в Китай – направление, подходящее как для организации собственного дела, так и выгодного обустройства домашнего (офисного) интерьера.

Так в чем же выгода?

Цена – фактор важный, но не главный и уж точно не единственный. Обратите внимание на широкий ассортимент мебели, в том числе премиального интерьера. Не менее важно точное соответствие заказа дизайн-проекту, выбранным моделям. И уж точно самые взыскательные клиенты оценят по достоинству организацию мебельных туров и доставку мебели до места назначения. Как это происходит – алгоритм не сложный:

1. Запрос на мебельный тур. Все начинается с посещения сайта компании Pride. Здесь можно получить бесплатную онлайн-консультацию, определиться с тем, какая именно мебель нужна, в каких объемах. На этом же этапе выбираются даты тура (обычно он занимает неделю, максимум). Опытные менеджеры составят индивидуальный план-график посещения мебельных торговых центров.

2. «Большой мебельный путь» лежит в 18-ти миллионный мегаполис Гуанчжоу, а также в его пригород (ничего себе «пригород» с 9 миллионами населения) Фошань. Это уникальный город, его еще называют «мебельным». В этом многообразии легко «потеряться», потому-то план поездки так важен. С точным соответствием времени, запросам, заказу, заявленным суммам.

3. Точность – залог успеха всего тура. Поэтому в плане четко прописаны: встреча в аэропорту, трансфер в отель, регистрация, заселение…

4. Далее – масса новых впечатлений (о да, в Гуанчжоу есть что посмотреть) и четкая реализация заказа: выбор товара, уточнение параметров, цены, корректировки, составление заказа, подписание договоров, спецификации, определение даты доставки (в указанную точку… мира).

5. Не стоит ограничиваться исключительно мебелью. Да, это лучшие цены и огромные скидки, да, это точное соответствие указанному дизайн-проекту или заявленному ассортименту. Но Гуанчжоу – действительно интересный мегаполис, с развитой инфраструктурой и торговлей. Здешние мебельные фабрики и торговые центры предлагают все (!) что нужно для обустройства дома, уютного и оригинального интерьера: сантехнику, встроенные кухни, комплексные решения отделки и дизайна, свет, электротехнику, посуду, текстиль… Приобрести все за одну поездку – дорогого стоит, во всех смыслах (в первую очередь, экономии и качества).

6. Пора прощаться с гостеприимным Китаем. И снова трансфер в аэропорт. А дальше… все происходит без вашего участия. А именно: производство, контроль качества, инспекция готового к отгрузке товара, оформление необходимой документации, погрузка (с фотоотчетом) и отправка до места назначения (именно так – «до дверей»).

Если на этом этапе остались скептики – специально для них обзор и отзывы (с фото) благодарных клиентов. Всех тех, кто сумел реализовать собственные идеи оригинальных дизайн-проектов, обустроил свое жилье по вкусу, неповторимо, качественно… и за разумные деньги.

Что же в «сухом остатке»? Достойная мебель по цене на порядок ниже, чем «дома». Выгодно. Быстро. Качественно. Точно в срок. С гарантиями:

сроков доставки,

отсутствия брака,

полного соответствия спецификации,

онлайн-слежения за отгрузкой-разгрузкой,

контроля на всех этапах,

страховки от рисков,

оговоренной изначально цены и отсутствия дополнительных платежей.

Вопросов о выгоде мебельных туров в Китай не осталось? Обратите внимание – с каждым клиентом работает индивидуально персональный менеджер. Работы выстраивается на принципах высокого профессионализма, конфиденциальности. Тут же на сайте pride-mebel.ru можно получить бесплатную консультацию специалистов, ответы на вопросы, изучить каталоги и даже онлайн-заказ мебели из Китая.

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