Мебельщик на поверку оказался мошенником. Случай в курортном городе Саки

В городе Саки участковые уличили местного жителя в серии мошенничеств. В полицию обратились сразу двое пострадавших от действий сакчанина, завладевшего чужими денежными средствами. Под предлогом приобретения материалов для последующего изготовления мебели подозреваемый присвоил себе 90 тысяч рублей. Как сообщили потерпевшие, они самостоятельно отдали принадлежащие им деньги пообещавшему изготовить мебель.

Подозреваемый признал свою вину. Полученные денежные средства мужчина потратил на личные нужды.

Отделом дознания и следственным отделом МО МВД России «Сакский» возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1, 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, — сообщили в МВД по РК.

Теперь мошеннику-мебельщику грозит наказание — до пяти лет лишения свободы.

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