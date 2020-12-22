Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Мечты… Куда российские туристы хотят отправиться в следующем году? Крым — в топе

crimeapress_news

Мечты... Куда российские туристы хотят отправиться в следующем году? Крым - в топе
фото: sbtlneet (pixabay.com)

Мечты… Куда российские туристы хотят отправиться в следующем году? Крым — в топе

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:03 22.12.2020

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru провёл опрос в социальных сетях и выявил самые желанные природные объекты, которые туристы хотят посетить в России в 2021 гг.

Из-за закрытых границ в этом году россияне получше узнали своё природное наследие, свои природные памятники. Оказалось, что в России предостаточно природных памятников, имеющих древнейшую историю и покрытую многочисленными тайнами, которые притягивают туристов как магнитом. Больше всего самостоятельных путешественников притягивают таинственные места, эзотерические природные объекты. Особо притягательны места силы на Алтае, в Карелии, на Северном Кавказе. Также многие места становятся притягательными благодаря известным блогерам, сериалам и событиям вокруг них, так Перевал Дятлова и Башкирские шиханы, Хакасия. Кстати, в 2020 гг. туристы больше всего хотели посетить «Город мертвых» в Северной Осетии, что тоже символично, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Самыми желанными природными объектами в 2021 гг:

  1. Горный парк «Рускеала» (Карелия) — 32% выбрали данный объект.
  2. Кояшское озеро(Крым) — 27%.
  3. Гора Чертов палец (Алтай) -12%.
  4. Перевал Дятлова (Свердловская область) — 10%
  5. Дивногорье (Воронежская область) — 7%
  6. Природный парк «Ергаки» (Хакасия), Хибины (Кольский п-ов) — по 5%
  7. Башкирские шиханы — 5%

Мечты... Куда российские туристы хотят отправиться в следующем году? Крым - в топе

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.