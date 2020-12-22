Мечты... Куда российские туристы хотят отправиться в следующем году? Крым - в топе

Российский сервис бронирования жилья для отдыха
Из-за закрытых границ в этом году россияне получше узнали своё природное наследие, свои природные памятники. Оказалось, что в России предостаточно природных памятников, имеющих древнейшую историю и покрытую многочисленными тайнами, которые притягивают туристов как магнитом. Больше всего самостоятельных путешественников притягивают таинственные места, эзотерические природные объекты. Особо притягательны места силы на Алтае, в Карелии, на Северном Кавказе. Также многие места становятся притягательными благодаря известным блогерам, сериалам и событиям вокруг них, так Перевал Дятлова и Башкирские шиханы, Хакасия. Кстати, в 2020 гг. туристы больше всего хотели посетить «Город мертвых» в Северной Осетии, что тоже символично, — отмечают в пресс-службе сервиса.
Самыми желанными природными объектами в 2021 гг:
- Горный парк «Рускеала» (Карелия) — 32% выбрали данный объект.
- Кояшское озеро(Крым) — 27%.
- Гора Чертов палец (Алтай) -12%.
- Перевал Дятлова (Свердловская область) — 10%
- Дивногорье (Воронежская область) — 7%
- Природный парк «Ергаки» (Хакасия), Хибины (Кольский п-ов) — по 5%
- Башкирские шиханы — 5%
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