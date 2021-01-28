Медаль им. Даши Севастопольской в Севастополе будут вручать ежегодно. Вместе с премией

Порядок вручения медали им. Даши Севастопольской утвержден Правительством Севастополя.

Выплата 150 тысяч рублей будет производиться вместе с вручением медали. Указом определено, что в год мы награждаем до 20 человек. Годовой лимит – 3 млн рублей. Средства предусмотрены бюджетом города, — цитирует пресс-служба и.о. директора Департамента аппарата Губернатора и Правительства Севастополя Ангелу Войтенко.

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, медаль уже в городе:

Можем вручать нашим достойным севастопольцам. Было принято решение, что медаль №1 будет вручена нашей медсестре Пелагее Мазуровой, которая погибла, я прям так говорю, в борьбе с COVID-19. Прошу в кратчайшие сроки вручить ее родственникам.

Губернатор предложил вручать медаль не раз в год – к профессиональному празднику медиков, а по мере поступления предложений от медучреждений.

Если уже есть какие-то предложения, прошу их рассмотреть, — заявил Михаил Развожаев.