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Медаль имени Даши Севастопольской учреждена в Севастополе
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Медаль имени Даши Севастопольской учреждена в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:43 07.07.2020

Соответствующий законопроект об учреждении медали имени Даши Севастопольской, разработанный по инициативе врио Губернатора Севастополя Михаила Развожаева, депутаты Законодательного Собрания поддержали в двух чтениях.

С именем Даши Севастопольской связано милосердие и служение народу. Даша Севастопольская одна из первых военных сестер милосердия в истории. Во время первой обороны города Дарья Михайлова, не имеющая медицинского образования, оказывала помощь раненым и больным защитникам города. В память об одной из самых знаменитых сестер в истории не только Севастополя, но и мира, субъектами уже учреждены знаки отличия, например, в Республике Крым – знак отличия Совмина «За милосердие имени Даши Севастопольской», в Республике Марий Эл — «Медаль имени Даши Севастопольской». Учреждение новой награды — это возможность еще раз сказать спасибо нашим медицинским работникам, которые самоотверженно защищают жизни жителей Севастополя, — отметила вице-губернатор Севастополя Светлана Пирогова.

Медалью имени Даши Севастопольской награждаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства за значительный вклад в оказание медицинской помощи населению города Севастополя, за милосердие и особую заботу по уходу за больными, инвалидами войны и (или) труда.

Напомним, что ранее был объявлен конкурс на лучший эскиз медали имени Даши Севастопольской. Работы принимаются до 21 июля 2020 года  https://sev.gov.ru/info/konkurs/

Медаль имени Даши Севастопольской учреждена в Севастополе

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