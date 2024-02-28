Медаль в честь 10-летия Русской весны в Севастополе: порядок награждения

В Севастополе по распоряжению губернатора Михаила Развожаева проходил конкурс на эскиз медали «В ознаменование 10-летия возвращения Севастополя в Россию», в рамках которого в том числе утвердили положение о порядке вручения медали.

Медалью будут награждать участников событий Русской весны за личный вклад в возвращение Севастополя в Россию, подготовку и проведение референдума, а также весомый вклад в социально-экономическое развитие города. Первые медали губернатор Михаил Развожаев вручил 23 февраля — в День защитника Отечества и в десятую годовщину митинга Народной воли.

Директор департамента внутренней политики города Сергей Бездольный рассказал о том, как можно подать ходатайство на получение юбилейной медали, и о порядке награждения. А также поделился тем, какой была работа комиссии по отбору лучшего эскиза медали.

Живейший отклик у севастопольцев вызвал этот конкурс. Приятно было участвовать в работе комиссии. Большое количество заявок было именно детских. И это одно из главных достижений Русской весны — что её ровесники делают эскизы медали, наполненные содержательным смыслом, — подчеркивает руководитель ведомства.

Чтобы получить медаль, необходимо подать ходатайство и краткую характеристику достижений в департамент внутренней политики Севастополя. Ходатайство подают уполномоченные лица. С инициативой награждения медалью могут обратиться федеральные органы власти, органы исполнительной власти, депутаты Законодательного Собрания, органы местного самоуправления, Общественная палата, общественные организации и другие организации. Люди индивидуально к ходатайству прилагают согласие на обработку персональных данных. Форму согласия на обработку персональных данных можно скачать по ссылке.

К ходатайству нужно приложить краткую характеристику о достижениях или о том, чем человек заслужил эту медаль. Это могут быть сотрудники избирательной комиссии, которые организовывали референдум, люди, которые дежурили и обеспечивали безопасность на блокпостах, те, кто занимался жизнеобеспечением города. К документам необходимо приложить согласие на обработку персональных данных, — отмечает Сергей Бездольный.

Решение о награждении принимается губернатором Севастополя.

У нас налажено взаимодействие со всеми общественными организациями, органами исполнительной власти, избирательной комиссией, которая располагает сведениями о том, кто организовывал референдум. К нам уже поступают ходатайства. Все документы будут рассмотрены и предложены губернатору на награждение. Отмечу, что медалью могут быть награждены коллективы и организации в целом, — говорит Сергей Бездольный.

Награждение медалью будет происходить в течение всего года. С более подробной информацией о порядке и условиях награждения можно ознакомиться по ссылке.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя