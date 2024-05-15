Медиаэкспедиция проекта VK Места снимает фильм о Крыме

С 7 по 14 мая в Крыму проходила медиаэкспедиция федерального проекта VK Места. О путешествии по черноморским маршрутам пользователи ВКонтакте узнают в новом фильме, который команда выпустит по завершении поездки, организованной при поддержке Министерства курортов и туризма Республики Крым.
Экспедиция по полуострову началась в Керчи, где путешественники услышали историю Генеральских пляжей, увидели скульптуры камней-останцев, арочные своды и подводные скалы. В Опукском заповеднике участники экспедиции увидели Кояшское озеро, в Судаке насладились видами на морское побережье, покорили морские волны на катере. На тропе Голицына съемочной группе удалось покормить прирученных лис, а в пещере «Таврида» увидеть настоящие чудеса природы. В путешествии по полуострову съемочная группа познакомилась с членами Федераций скалолазов и добралась до Бельбекской ярмарки, где попробовала местные блюда и приняла участие в мастер-классах. Участники медиаэкспедиции посетили винодельни и приняли участие в дегустации игристых. Республика Крым поразила команду проекта экстремальными развлечениями: путешественники поднимались на горы Демерджи и Ай-Петри.
Вместе с командой проекта VK Места отправились в путешествие блогеры с общим числом подписчиков более 3 млн. Также с экспедицией путешествовала победитель в одной из номинаций фотоконкурса «Крым в моем сердце», организованного Министерством курортов и туризма РК в марте в честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией.
Наша задача показать Крым очень разным аудиториям, именно поэтому мы проводим не только традиционные мероприятия, информационные туры для туротрасли и журналистов, но и популяризируем крымский туризм через проекты. Например, через проект VK Места, направленный на молодежную аудиторию, а также через программы и спецпроекты для федеральных каналов, всероссийские фотоконкурсы, проходящие при поддержке ведущих медиахолдингов РФ. В этом сезоне мы объединили туротрасль в информационную кампанию «Расцветай в Крыму!», которая получила широкий отклик у крымчан и туристов, завоевала и московскую аудиторию в том числе благодаря наружной рекламе в столице, — сказал министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.
Как отметил директор VK по стратегическому партнерству Дмитрий Уваров, Республика Крым — это достояние России — здесь степи соседствуют с горными пиками, а роскошные дворцы с удивительными природными ущельями. В Крыму прекрасно все: от целебного воздуха и морских пейзажей, до ярких городских маршрутов. По его словам, в республике у участников медиаэкспедиции была насыщенная программа, цель проекта — по максимуму осветить красоту региона.
По словам участника тура блогера Марка Еремина, экспедиция в Крым — это фантастический опыт, в путешествии удалось увидеть все: от морских закатов и пейзажей, до горных рассветов и поразительных ущелий. Он отметил, что сюда однозначно хочется вернуться, ведь Крыма всегда мало!
Проект VK Места реализуется при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). В его рамках до конца 2024 года будет выпущено 70 имиджевых видеороликов о регионах России. Съемки уже прошли в 42 регионах России.
фото: VK Места, автор Кирилл Бобкин
источник: пресс-служба Министерства туризма и курортов РК
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