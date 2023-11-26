Медиашкола в Крыму кует кадры для профессионального блогинга и информационных баталий

ХХI век наглядно продемонстрировал – информационное поле, медийное пространство, СМИ и соцсети формируют отнюдь не виртуальную реальность, а являются непременным компонентом побед во всех сферах жизни. Актуальности этой тематике лишь добавило взрывное развитие искусственного интеллекта с мощным инструментарием нейросетей. Кто поможет научиться, разбираться в этом? Отличить новость от фейка? Грамотно использовать пиар-технологии? Увеличить аудиторию подписчиков? Быть успешным?

В Крыму эффективно работает медиашкола блогера-миллионника Александры Хадж (Молдавчук). При поддержке Президентского фонда культурных инициатив на днях в Симферополе прошел двухдневный форум, объединивший знания и умения профессионалов-наставников медиашколы с порывами и мечтами молодых, начинающих блогеров, журналистов, предпринимателей, возлагающих надежды на продвижение в Сети.

Спикеры, эксперты форума (блогеры, специалисты SMM, фотографы, психологи, маркетологи, ученые) постарались всего за два дня обучить всех желающих передавать через соцсети социально значимые смыслы. Рассказали о пиар-технологиях будущего, нейросетях и искусственном интеллекте, значимом контенте и целевой аудитории. Бизнесу, безусловно, полезными стали темы о продающих стратегиях и планах продвижения.

Медиашкола Александры Хадж (Молдавчук) – это не только о том, что делать, но и как именно делать. Чтобы быть читаемым, продвигаемым, интересным, злободневным, полезным. Именно так работает кузница профессионалов блогинга, воинов информационного пространства.

Форумы медиашколы в Крыму, проводимые при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, ни в коем случае не завершены. В декабре работа (и учеба) будет продолжена в Евпатории, в январе – в Алуште. Все подробности — по ссылке. Здесь же можно зарегистрироваться, чтобы начать учебу – сделать свои первые шаги в медийном пространстве – новой реальности современной жизни.