«Медиация в работе нотариуса»: Севастопольский нотариат обсудил вопросы взаимодействия медиатора и нотариуса﻿
22.12.2025

19 декабря состоялась встреча нотариусов города Севастополя с Еленой Галас — медиатором, кандидатом юридических наук, адвокатом, третейским судьей РССП.

В ее докладе были рассмотрены вопросы об альтернативном способе урегулирования споров через «независимого посредника» и нотариальной медиации, порядке заключения медиативного соглашения, удостоверенного нотариусом, имеющего весомые гарантии и силу исполнительного документа. Такое соглашение защищает права, экономит время и финансы граждан и юридических лиц и способствует быстрому и эффективном разрешению правовых конфликтов в досудебном порядке через медиатора. В ходе встречи освещен и ряд других практических моментов, возникающих в ходе совместной работы нотариусов и медиаторов, — отмечают в Нотариальной палате города Севастополя. 

